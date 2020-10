Le nouvel iPad Air d’Apple sera disponible en précommande aujourd’hui. La nouvelle tablette, annoncée lors de l’événement Apple du mois dernier, a un design similaire à l’iPad Pro mais un prix de départ inférieur de 599 $. Annonçant les détails de la précommande, Apple a confirmé que la nouvelle tablette sera disponible à partir du 23 octobre, le même jour que les iPhone 12 et 12 Pro.

En plus de ses petits cadres et de ses bords carrés, l’iPad Air partage d’autres caractéristiques de l’iPad Pro. Il utilise USB-C plutôt que Lightning pour le chargement et la connectivité, et il fonctionne également avec des accessoires iPad Pro tels que le Magic Keyboard à 299 $ et le nouvel Apple Pencil à 129 $, qui se fixe magnétiquement sur le côté de l’appareil. Il dispose également d’un processeur Apple A14 Bionic plus moderne, par rapport à la puce A12Z Bionic de l’iPad Pro de cette année, bien que l’iPad Air ait un processeur à six cœurs au lieu de huit.

Apple iPad Air (2020)

Le nouvel iPad Air redessiné pour 2020 commence à 599 $ avec 64 Go de stockage et est maintenant disponible en précommande.

Cependant, certaines fonctionnalités de l’iPad Pro ne se sont pas répercutées sur la tablette la plus abordable. Il n’y a pas d’identification faciale cette fois-ci; à la place, vous obtenez un capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation latéral de la tablette. L’écran de 10,9 pouces 2360 x 1640 de l’Air est également un peu plus petit que celui de l’iPad Pro 11 pouces et n’a pas son taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Il n’y a pas non plus de LIDAR à côté de la caméra, une fonctionnalité qui peut être utile pour les applications AR.

À moins que vous n’ayez besoin de ces fonctionnalités spécifiques, l’iPad Air a le potentiel d’être une alternative plus abordable. Nous sommes impatients de le mettre à l’épreuve dans notre examen complet.