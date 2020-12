Vous présentez une nouvelle petite amie? Maluma profite de vacances en famille | AP

Le chanteur Maluma récemment il est en vacances dans un endroit paradisiaque sous le soleil avec sa famille et son possible Nouveau partenaire sentimental, depuis quelques jours quelques photos de leur supposé petite amie.

Maluma a partagé avec ses millions de followers sur son compte Instagram officiel de belles photos de son idyllique des vacances.

Comme à son habitude, le Colombien de Medellín partage assidûment ses joies avec ses admirateurs et cette fois n’a pas fait exception, puisqu’il a partagé sur son compte Instagram officiel une série de photographies qui reflètent le grand moment qu’il traverse avec l’entreprise. de sa mère.

Il est à noter que jusqu’à présent le lieu paradisiaque est resté réservé, mais certaines fuites des environs proches de Maluma assurent que l’artiste n’a pas débarqué uniquement avec sa mère, mais qu’il aurait également été accompagné d’une jeune femme.

Et c’est qu’il n’y a toujours rien de confirmé en termes de nouvelle romance dans la vie du chanteur de 26 ans, cependant, ce qui est certain, c’est qu’il serait apparemment trop tôt pour Maluma d’envisager de se montrer à côté d’un nouveau. amoureux

En fait, dans les mêmes photos qu’il a lui-même partagées sur son compte Instagram officiel, il a fait très attention à ne pas inclure personne d’autre que sa mère.

Cependant, on dit que la nouvelle fille serait Susana Gomez, qui dans leurs réseaux ont partagé une photo avec la mère de Maluma, Mar Arias.

Comme elle », a écrit Susana sur son compte Instagram privé au sujet de qui pourrait être sa belle-mère.

Alors que, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, pour le moment, Maluma a décidé de rester silencieux par rapport à sa nouvelle vie émotionnelle, et n’a partagé que les photographies Plage avec sa mère et sa sœur.

VaCaYyy CoN LA fLiAAAA », a écrit Maluma dans son message.

Comme prévu, cette publication a rapidement attiré l’attention de ses millions d’adeptes qui n’ont cessé de commenter les photos et à ce jour, elle compte près d’1 million et demi de likes.

Juan Luis Londoño Arias ou mieux connu sous le nom de Maluma Il est sans aucun doute l’un des artistes les plus aimés du moment et sur son compte Instagram officiel, il est suivi par plus de 55 millions de personnes qui deviennent fous chaque fois que le Colombien partage du nouveau matériel.

Comme vous vous en souvenez peut-être, son ascension vers la gloire remonte à près de dix ans, avec “La Temperature” et “Carnaval”, des singles qui lui ont permis de se faire connaître dans toute l’Amérique latine et dans le monde.

En plus de l’une de ses dernières sorties “Hawaii”, qui compte à ce jour plus de 500 millions de vues sur la célèbre plateforme YouTube.

En fait, certaines personnes disent que le jeune homme de 26 ans a dédié la chanson à son ex-partenaire, la belle mannequin Natalia Barulich et comme prévu, cela a fait grand bruit parmi les fans qui suivent la carrière de l’artiste minute par minute.

Cependant, aujourd’hui, il est en vacances avec sa famille sur une île paradisiaque et à partir de là, il a partagé une photo qui n’est passée inaperçue par aucun des internautes, puisque Maluma a posé pour la caméra avec un masque facial et en a impacté plus d’un.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, il y a quelques semaines, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Maluma Il est dans une nouvelle relation amoureuse, mais jusqu’à présent, le chanteur n’a fait aucune annonce publique, on s’attend donc à ce que nous sachions bientôt ce qui se passe dans la vie amoureuse du beau chanteur.

