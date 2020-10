Vous verrez la “Famille Peluche” au cinéma révèle Consuelo Duval | Instagram

L’actrice Consuelo Duval a récemment révélé des détails sur la sortie prochaine du “Famille en peluche“à son arrivée dans les cinémas.

Une nouvelle qui va sans aucun doute faire sensation parmi les fans de la série la plus populaire de la télévision mexicaine ».Famille en peluche“

Le même programme populaire qui avait un casting qui a réussi à amuser beaucoup tout au long de ses 3 saisons, la participation d’Eugenio Derbez (auteur, producteur et réalisateur du programme), Consuelo Duval, Regina Blandón, Miguel Pérez, Bárbara Torres, Luis Manuel Ávila et Brayan Gibran Mateo ont dépeint une famille quelque peu inhabituelle qui vit apparemment des situations de la vie quotidienne mais d’une manière très particulière.

Le fameux feuilleton reste dans le goût du public et continue même d’être diffusé à la télévision, il va donc maintenant passer à l’étape suivante vers les écrans de cinéma, comme l’a révélé sa co-star.

Maintenant c’était propre Consuelo Duval qui a révélé cette nouvelle et partagé quelques autres détails avant la prochaine première.

La famille en peluche “est une série télévisée qui est populaire auprès du public depuis 18 ans et pourrait désormais atteindre le cinéma, comme l’a révélé l’actrice Consuelo Duval qui a exprimé son enthousiasme pour participer au projet.

Il serait quasiment impossible d’imaginer un lancement sur la série sans le personnage populaire de “Federica P. Luche”, qui confirme désormais que le créateur du programme, Eugenio Derbez, a l’intention de porter la célèbre série télévisée au cinéma.

Cette relance donnerait l’occasion de revenir sur les personnages retenus et aimés qui n’ont cessé d’être retenus par le public et les réseaux sociaux.

Chaque jour, Eugenio est de plus en plus convaincu que cela prend du temps, j’imagine qu’un film est les grands-parents du fils de Bibi », a déclaré Consuelo Duval, qui a ajouté les mots qu’elle a dit à son collègue acteur Eugenio Derbez:« Tiens ta parole, tu as promis que cela aurait une fin”.

Sans aucun doute, cela générera encore plus de curiosité parmi les adeptes de la série pour savoir quelle sera la fin de ce programme populaire, qui joue toujours dans bon nombre des scènes les plus mémorables de la télévision et des réseaux sociaux.

Il est donc très probable que le public aimerait voir d’autres personnages disparus après la fin du programme.

L’un d’eux était Maradonio, le fils d’Excelsa qui a volé le cœur des adeptes du programme après être apparu dans le dernier chapitre de la deuxième saison.

Son origine dans la série a provoqué plusieurs controverses puisqu’au début on ne savait pas qui aurait été le père ou l’homme qui abandonnerait Excelsa (rôle joué par Bárbara Torres dans la série) plus tard le mystère que Ludovico lui-même aurait plus tard révélé qu’elle a fait don d’esp3rma à un hôpital et qu’elle a été achetée par Excelsa elle-même sans le savoir.

Cependant, après la fin du programme de comédie, on ignore complètement qui était le petit acteur Brayan Gibrán Mateo dont on ne savait plus où il se trouvait.

D’autre part, la célèbre “Federica”, épouse de Ludovico P. Luche dans la série, qui donne vie Consuelo Duval a célébré ces derniers jours avoir passé le diagnostic après avoir été testé positif au Covid-19.

L’histrionique, comédien et animateur Consuelo Duval Elle a partagé un message sur Instagram il y a quelques semaines pour remercier tout le monde: sa famille, ses abonnés et des spécialistes de l’avoir aidée à surmonter avec du soutien, des matraques et des traitements cette maladie dangereuse qui a coûté la vie à plusieurs personnes.

La célèbre souligne qu’avoir vécu cette expérience difficile lui a laissé une nouvelle leçon: