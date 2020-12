N

ow que l’UE et le Royaume-Uni sont finalement parvenus à un accord commercial post-Brexit, qu’est-ce que cela signifie pour les vacanciers britanniques qui se rendent dans l’UE?

Surtout que les vacances vont être plus chères, car nous allons devoir débourser pour l’assurance maladie, les frais d’itinérance mobile, de nouveaux passeports, des cartes vertes pour la conduite et plus encore.

En tête de liste, nous n’obtiendrons plus d’assurance maladie gratuite. La carte de santé européenne (CEAM) cessera d’être valide, ce qui sera un coup dur pour les voyageurs ayant des problèmes de santé préexistants, car le régime CEAM les couvrait, mais de nombreuses polices d’assurance voyage ne le font pas.

Ensuite, il y aura le coût des frais d’itinérance de téléphonie mobile alors que la garantie d’itinérance gratuite prend fin. Les voyageurs devront vérifier les frais auprès des opérateurs téléphoniques individuels, mais au moins une nouvelle loi protégera les utilisateurs contre la montée en flèche des coûts sans s’en rendre compte. Une fois que vous avez dépensé 45 £, vous devrez vous inscrire pour dépenser plus.

Les passeports devront avoir au moins six mois le jour du voyage et avoir moins de dix ans, même s’il leur reste six mois ou plus. Un nouveau passeport pour adulte coûte actuellement 75,50 £.

Les touristes n’auront pas besoin de visas pour de courts voyages, mais ne pourront rester que 90 jours sur une période de 180 jours. Des règles différentes s’appliqueront à la Bulgarie, à la Croatie, à Chypre et à la Roumanie. Si vous visitez ces pays, les visites dans d’autres pays de l’UE ne seront pas comptabilisées dans le total de 90 jours. Cela a évidemment des implications pour les Britanniques, les résidences secondaires étant habituées à y passer de plus longues périodes.

À partir de 2022, les ressortissants britanniques devront payer des visas, comme le système ESTA aux États-Unis, qui coûtera probablement 15 à 20 euros aux particuliers.

Nous devrons utiliser des voies distinctes de celles des citoyens de l’UE, de l’EEE et de la Suisse lors des files d’attente aux contrôles aux frontières, et les conducteurs qui prennent leur propre voiture à l’étranger auront besoin d’une carte verte et d’un autocollant GB.

Il est conseillé aux voyageurs qui emmènent leurs animaux de compagnie de prévoir au moins un mois pour obtenir un certificat de santé animale (AHC) et les vaccinations pertinentes, car ils ne pourront pas utiliser le programme de passeport pour animaux de compagnie existant.

Plus d’achat illimité d’alcool et de cigarettes; il y aura des limites allant jusqu’à 18 litres de vin hors taxes, par exemple, et il n’y aura plus d’achats hors taxes d’appareils électroniques et de vêtements dans les aéroports.

Paul Charles, PDG du cabinet de conseil en voyages The PC Agency déclare: «C’est rafraîchissant d’avoir maintenant la certitude pour les vols vers et depuis l’Europe et voyons s’il y a d’autres avantages dans l’accord de 2000 pages. 2020 se termine un peu plus positivement qu’elle n’aurait pu le faire. La triste réalité est que l’UE coûtera plus cher aux voyageurs britanniques et que ce ne sera pas aussi simple que par le passé, mais les obstacles ne sont pas insurmontables et l’Europe restera une destination très populaire. “