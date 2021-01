«Je devais soudain les convaincre de choses que je n’étais pas sûr en tant que père si c’était la bonne chose ou non; il y avait beaucoup de frictions dans la famille.

La famille Derbez n’était pas sûre de vouloir faire une deuxième saison. (Instagram / En voyage avec les Derbez.)

«Dans cette deuxième saison, il était en discussion pour savoir si nous allions parler du divorce de ma fille. D’une manière ou d’une autre, tout cela (sa rupture avec Mauricio Ochmann) a commencé au Maroc, mais cela a en quelque sorte accéléré tout le processus et nous ne savions pas comment en parler ou pas, et c’était l’une des choses les plus compliquées de décider comment nous allaient le faire et même où.

«Nous avons décidé que ce que nous devions faire était de continuer avec la même chose, cela faisait partie de la conversation: soit nous sommes arrivés jusqu’ici et nous ne faisons pas une deuxième saison, soit si nous allons faire une deuxième saison, nous sommes va continuer avec la même dynamique de dire la vérité et être honnête et transparent. C’était l’un des grands défis de cette saison: pouvoir rester nous-mêmes, pour être honnête », a déclaré l’acteur lors de l’événement Amazon Prime Video.

Eugenio Derbez a déclaré qu’il n’était pas si facile de convaincre sa famille de participer à une deuxième saison … sachant qu’à son retour du voyage au Maroc, il n’a pas parlé avec ses enfants pendant plus de deux mois.

En voyage avec le Derbez (Instagram / En voyage avec le Derbez.)

“Ne pensez pas qu’ils m’ont dit:” Oui! ” C’était compliqué parce qu’après la première saison, qui était quelque chose de nouveau pour nous, nous ne voulions pas, nous étions un peu réticents parce que beaucoup de choses se sont passées. Il n’a pas été facile de les convaincre. C’est pourquoi cela nous a pris si longtemps.

«L’idée était de le sortir à six et huit mois, un an peut-être, un an et demi presque (c’est arrivé) parce que ce n’était pas facile de convaincre la famille, mais nous l’avons finalement enregistré. Nous n’avons toujours pas de date finale, restez à l’écoute, mais très bientôt nous verrons la nouvelle saison d’On Trip avec le Derbez, qui comporte évidemment de nombreux changements ».