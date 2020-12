Voyons ci-dessous, Lyna Perez dans un joint mince a frappé le filet | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine Lyna Pérez a montré à de nombreuses reprises qu’elle était experte en maillot de bain, mais cette fois, elle a décidé de varier un peu et d’utiliser un ensemble de lingerie très mince qui montrait ce qu’il y avait en dessous.

C’est la dernière photo à placer sur votre Instagram officielle, dans laquelle on peut l’apprécier sur un joli balcon posant pour la caméra tout en tirant un peu le bas de sa tenue, rendant ses fans choqués mais surtout bien choyés avec des images formidables aussi séduisantes que seule elle sait les faire .

La photo a été rapidement partagée entre les utilisateurs et recueille beaucoup J’aime ainsi que des commentaires dans lesquels ses followers cherchent à la flatter au mieux, mais surtout à attirer son attention avec des compliments très créatifs.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Ana Cheri défait Lyna Pérez avec un micro maillot de bain!

Comme d’habitude, Lyna est prête à terminer cette année avec tout, elle s’est donc concentrée sur la prise de clichés de tous les endroits où elle ne rassemble que les meilleurs afin de pouvoir les publier comme ses favoris.

Quelque chose qui caractérise ce type de Des modèles c’est qu’ils sélectionnent toujours les meilleures photos à publier sur leur profil alors que dans leurs histoires ils partagent un peu plus leur vie personnelle, nous en rapprochant un peu plus et nous faisant connaître les activités qu’ils mènent hors caméra.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

Par exemple, dans les derniers qu’elle a publiés, on peut voir qu’elle est allée jouer au bowling avec ses amis et qu’elle a passé un excellent moment, en fait elle a été très impressionnée par sa propre capacité puisqu’elle gagnait et gagnait beaucoup de points.

Une autre situation qui se produit à cet endroit est qu’elle aide certains de ses amis modèles à les promouvoir en plaçant leurs liens afin que vous puissiez aller la rencontrer. C’est une belle touche de votre part puisque vous aidez votre communauté et plus elle grandit, vous ne pouvez pas vous entraider.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Mais le plus drôle et le plus intéressant de tous était une histoire dans laquelle nous pouvions voir que Lyna Perez dînait avec ses amis et quand elle est sortie, elle a été reconnue par beaucoup de ses fans qui ont commencé à prendre des photos et ne leur ont pas permis de continuer. avec votre aventure.

La belle jeune femme pratique le mannequinat de maillots de bain depuis l’âge de 18 ans, elle est donc devenue l’une des plus grandes représentantes de son profil en fait elle dit qu’elle vit essentiellement en maillot de bain parce que ce que toutes ses photos sont comme ça et ça coûte même du travail pour obtenir une photo d’elle qui ne montre pas sa beauté.

Lyna Perez est de 1992 et a grandi à Miami, en Floride, de nombreux détails de sa vie sont privés. Jusqu’à présent, il compte plus de 5,9 millions d’abonnés sur Instagram et bien d’autres dans le monde, car il est également présent sur d’autres réseaux sociaux tels que Twitter, TikTok et Facebook.

Au fait, Lyna Perez a aussi des contenus exclusifs donc vous l’aimez trop, nous vous recommandons de vous y abonner et surtout d’être au courant de Show News pour ne manquer aucune de ses nouveautés, curiosités et bien sûr la promotion occasionnelle de sa page.

Les photos non censurées de l’Américaine sont si bonnes qu’à plusieurs reprises nous avons pu lire quelques messages de ses fans dans lesquels ils la remercient et l’assurent que son contenu est en or, qu’il vaut chaque centime d’un dollar qu’ils ont payé pour y accéder.