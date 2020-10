Vue ci-dessous, Kylie Jenner apparaît aux côtés de Travis Scott en tenue sexy | INSTAGRAM

La belle mannequin et mondaine, Kylie Jenner, continue d’être l’un des modèles les plus appréciés et les plus recherchés sur Internet aujourd’hui.

Cette fois, nous aborderons son dernier post instagram, dans lequel il promet de nous donner une grosse surprise ou du moins c’est ce qu’il voulait faire dans ses histoires, car là il a commenté qu’il avait téléchargé de nouvelles photos mais il a tout gratté pour que nous ne puissions pas voir avec qui il était et causer un peu de intrigue.

C’est vrai, l’inattendu s’est produit, Kylie Jenner est apparue à nouveau avec Travis Scott, le père de sa fille Stormy, ils semblent très proches donc il ne semble pas dans une visite du rappeur de voir sa fille, mais très probablement ils ont assisté à un événement élégant ensemble ou qu’ils ont simplement décidé de s’habiller de leur mieux tenues à porter en photographie.

Rappelons que le rappeur Travis Scott a cherché à vivre une vie unique et un succès musical, ce qu’il fait déjà, mais même ainsi il est très probable que les deux aient encore quelque chose, il se pourrait que dans un avenir ils se soient même remis ensemble, sans Cependant, ce ne sont que des spéculations de la part des fans car jusqu’à présent ils n’ont rien confirmé mais ils ont très excité leurs followers avec cette nouveauté.

On ne les avait pas vus de cette façon depuis longtemps et le meilleur de tous est qu’ils ont l’air heureux, tandis que Kylie pose de manière audacieuse face à la caméra et porte une tenue élégante qui consiste en une cape qui révèle tout en dessous, un corps et beaucoup de paillettes, le célèbre américain apparaît avec ses chaînes en or, à la fois ceinture et col, sa chemise, qu’il soulève puis l’enlève complètement et évidemment à la fois démontrant à quel point elles sont puissantes et célèbres.

Si Kylie Jenner a normalement beaucoup de likes à cette occasion, elle a battu son record car elle a réussi à collecter beaucoup plus de 11 millions de likes en très peu de temps, nous pouvons donc apprécier la grande attention que cette réunion a suscitée, à laquelle personne ne s’attendait et était une nouvelle passionnante pour ceux qui aimeraient les revoir ensemble.

Dans les histoires de Kylie Jenner, nous pouvons voir qu’elle apprécie beaucoup le lancement de sa nouvelle ligne de maquillage, en fait elle nous a montré la section des commentaires, où les gens qui ont acheté ses produits s’expriment librement en disant qu’ils sont de grande qualité et que Ils l’ont beaucoup aimé, ils continueront donc à soutenir la jeune mondaine dans son entreprise, étant à cette époque l’une des femmes d’affaires les plus riches du monde.

C’est ainsi que la jeune femme nous a également montré un peu plus sur sa vie personnelle où nous avons pu voir qu’elle a posé de nouveaux ongles et qu’elle est toujours en soins de beauté pour améliorer son apparence afin qu’elle aime se sentir bien dans sa peau et bien plus encore avec tout ce qu’il a réalisé ces derniers mois, qui, bien qu’étant confiné, a généré pas mal de projets.

Enfin, nous avons vu une histoire qui nous a fait une grande impression car il regardait un film donc il est très probable qu’il ait invité Travis Scott à le voir et le plus intéressant de tous est qu’ils étaient dans son c @ ma, ce qui pourrait signifier plus qu’une réunion, cela pourrait même être une réconciliation.

Pour le moment tout reste un mystère et nous ne pouvons qu’apprécier un peu de ce qu’ils partagent déjà avec nous et nous rendre heureux pour leurs réalisations car c’est une fille très talentueuse qui s’est également avérée être une visionnaire profitant de sa grande renommée et de sa popularité pour générer beaucoup plus. qu’il n’avait imaginé tout grâce au positionnement incroyable de sa famille le clan Kardashian Jenner.