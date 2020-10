Walmart a annulé sa décision de retirer les armes et les munitions des magasins juste un jour plus tard, qualifiant les exemples de «troubles civils» dans ses magasins d’incidents «isolés». La décision initiale est intervenue après qu’un magasin Walmart faisait partie des personnes pillées lors des manifestations à Philadelphie rejetées par une fusillade mortelle par la police lundi. Walmart a également retiré des armes et des munitions des magasins en juin après que les magasins aient été endommagés lors de manifestations après la mort de George Floyd à Minneapolis.

«Après les troubles civils du début de la semaine qui ont endommagé plusieurs de nos magasins, conformément aux actions que nous avons prises au cours de l’été, nous avons demandé aux magasins de déplacer en abondance des armes à feu et des munitions de la surface de vente vers un endroit sécurisé à l’arrière du magasin. de prudence », a écrit un porte-parole de Walmart dans une déclaration à CBS News vendredi. “Les incidents actuels étant restés géographiquement isolés, nous avons pris la décision de commencer à renvoyer ces produits sur le plancher de vente aujourd’hui.” Walmart, le plus grand détaillant du pays, ne vend désormais des armes à feu que dans la moitié de ses 4 700 magasins.

Des manifestations ont commencé à Philadelphie après la mort par balle de Walter Wallace Jr. La police a déclaré que l’homme de 27 ans portait un couteau et a ignoré les ordres de la police de le laisser tomber, rapporte le 6ABC. Cependant, ses parents ont déclaré que la police savait que Wallace était en crise de santé mentale parce qu’ils s’étaient rendus chez eux plusieurs fois avant la fusillade. La vidéo de la caméra corporelle et l’audio 911 de la fusillade seront publiés mercredi, ont annoncé la police et la famille de Wallace. Il y avait deux policiers impliqués dans la fusillade, chacun tirant sept coups, a indiqué la police. Aucun des deux officiers ne portait de Taser.

Mardi, le Walmart du quartier de Philadelphie, Port Richmond, a été touché par des pillards, rapporte Fox29. Plusieurs personnes auraient été vues quittant le magasin avec des marchandises et des télévisions. La police de Philadelphie a signalé qu’environ 1 000 personnes pillaient des entreprises dans la région. Les magasins proches du Walmart ont également été victimes de pillages. À la suite du pillage, Walmart a annoncé jeudi qu’il retirerait des munitions et des armes à feu des magasins.

Walmart a refusé d’arrêter complètement de vendre des armes à feu, comme le PDG Doug McMillon a déclaré l’année dernière que les armes à feu qu’ils vendent se concentrent sur la chasse et le tir sportif. Le détaillant a arrêté de vendre des munitions pour fusils semi-automatiques après la fusillade de 2019 dans un Walmart d’El Paso, au Texas, où 23 personnes ont été tuées. La société a également cessé de vendre des fusils comme l’AR-15 et des armes d’assaut en 2015. En 2018, Walmart a relevé l’âge minimum pour acheter des munitions à 21 ans.