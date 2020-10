– Les armes sont de retour dans les magasins. Un porte-parole de Walmart a déclaré que les troubles civils du début de la semaine “sont restés géographiquement isolés”, de sorte que le géant de la vente au détail a pris la décision “de commencer à renvoyer ces produits au plancher de vente aujourd’hui”.

Walmart anticipe des troubles civils avant l’élection présidentielle … et cela a poussé le géant de la vente au détail à arrêter de tirer les armes et les munitions des étagères.

Le plus grand détaillant du pays a retiré les articles de ses magasins dans le but d’empêcher le vol d’armes à feu et de munitions en cas de troubles civils. Un porte-parole de Walmart a déclaré: “Nous avons assisté à des troubles civils isolés et, comme nous l’avons fait à plusieurs reprises au cours des dernières années, nous avons déplacé nos armes à feu et nos munitions hors du plancher de vente par mesure de précaution pour la sécurité de nos associés et les clients.”

Il est important de noter que les clients peuvent toujours acheter des armes et des munitions dans la moitié des 4700 magasins où ils sont disponibles, ils n’ont qu’à en faire la demande. Les armes à feu ne sont tout simplement pas exposées pour le moment.

Walmart a fait un mouvement similaire en juin après George Floydla mort. On ne sait pas combien de temps le magasin gardera les armes et les munitions hors des présentoirs.

Publié à l’origine – 7:32 AM PT