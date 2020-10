Walmart a retiré les armes et les munitions des surfaces de vente en raison d’incidents isolés de «troubles civils» aux États-Unis. Le géant de la vente au détail a fait l’annonce jeudi. Les produits d’armes à feu seront toujours disponibles sur demande du client, a confirmé Walmart.

Dans une déclaration à CBS Money Watch, un porte-parole de Walmart a expliqué qu’ils avaient pris la décision de retirer les articles de la surface de vente après avoir vu “des troubles civils isolés”. Le porte-parole a confirmé que “comme nous l’avons fait à plusieurs reprises au cours des dernières années, nous avons déplacé nos armes à feu et nos munitions hors du plancher de vente par mesure de précaution pour la sécurité de nos associés et clients”. Selon CNN Business, il n’y a pas de calendrier quant au retour de ces articles dans le plancher de vente.

Cette décision intervient alors que les manifestations pacifiques à Philadelphie se sont transformées en scènes plus violentes et en pillages après la fusillade mortelle de lundi par la police de Walter Wallace Jr., un homme noir. Mardi, la police locale a déclaré qu ‘”une grande foule de [approximately] 1000 est en train de piller des entreprises “dans la région de Port Richmond de la ville, et NBC News rapporte que des images d’hélicoptère de nouvelles ont montré des personnes semblant entrer par effraction et prendre des articles dans un magasin Foot Locker et dans une autre entreprise de la région.

Walmart avait déjà fait une démarche similaire en juin après le meurtre par la police de George Floyd, l’homme noir non armé qui avait été tué après qu’un bureau de police de Minneapolis se soit agenouillé sur le sien pendant plus de huit minutes. Alors que des manifestations éclataient à travers le pays en réponse à sa mort, la société a retiré des armes à feu et des munitions des magasins. À l’époque, le détaillant a déclaré qu ‘«en tant que vendeur responsable d’armes à feu de chasse et de sport, nous avons temporairement retiré les armes à feu et les munitions de la surface de vente de certains magasins par précaution».

En septembre 2019, à la suite des tragiques fusillades d’Odessa et de Midland, au Texas, et après que le PDG de Walmart, Doug McMillon, a promis une réponse “réfléchie et délibérée” après qu’un homme armé ait ouvert le feu dans un Walmart d’El Paso, le détaillant a interdit aux clients de porter des armes dans leurs magasins. et mis fin à la vente de fusils d’assaut et de munitions pour armes de poing. En mars 2018, Walmart a relevé l’âge limite pour acheter une arme à feu à 21 ans, quelles que soient les lois de l’État. En 1993, le détaillant a cessé de vendre des armes de poing partout sauf en Alaska, et en 2015, Walmart a mis fin à ses ventes de carabines comme l’AR-15.