Philadelphie est devenue la dernière ville à voir un policier prendre la vie d’un homme noir lundi. Walter Wallace Jr. a été tué par deux flics, qui ont été appelés sur les lieux où Wallace a été signalé avec une arme. La vidéo virale montre le jeune homme de 27 ans debout avec un couteau et semblant faire le tour du bloc alors que les officiers se tenaient à côté. On peut entendre un flic crier «posez le couteau» alors que la mère de Wallace suivait son enfant pour tenter de désamorcer la situation.

La scène a empiré lorsque Wallace est sorti au milieu de la rue à environ 10 à 15 pieds des agents qui ont ensuite ouvert le feu sur lui. Environ 10 rounds ont pu être entendus alors que les spectateurs commençaient à se précipiter frénétiquement sur la scène dirigée par la mère de Wallace. Plus tard, la police a révélé que chaque personne avait tiré sept coups. Les noms des agents n’ont pas encore été divulgués, même après la conférence de presse de mardi par la commissaire de police Danielle Outlaw.

Il s’agit de Walter Wallace Jr., qui a été tué par balle à Philadelphie hier. Il avait 27 ans et était père de trois enfants. Reste au pouvoir, Walter. pic.twitter.com/OlN8bcBidE – Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) 27 octobre 2020

Une autre couche de cet incident est que Wallace aurait eu des problèmes de santé mentale selon sa famille. NBC10 Philadelphie a cité son cousin qui leur a dit que la santé mentale et la dépression étaient deux choses avec lesquelles il luttait parfois. L’appel 9-1-1 qui a été fait proviendrait du fait que Wallace avait une dépression nerveuse et qu’un membre de sa famille a appelé les flics pour tenter de le calmer. Son cousin a déclaré que les flics avaient été informés de ses difficultés mentales à leur arrivée sur les lieux.

Comme ce fut le cas après les meurtres de George Floyd et Breonna Taylor, des manifestations et des émeutes se sont ensuivies ce soir-là à West Philly. Au cours de sa conférence de presse, Outlaw a informé les journalistes qu’au moins 30 officiers avaient été blessés pendant les émeutes. Tout au long de la soirée et jusqu’aux petites heures du matin, des vidéos ont fait surface sur les réseaux sociaux alors que la police en tenue anti-émeute combattait les émeutiers et les pillards, y compris des voitures incendiées. Un officier, un sergent de 56 ans, a été volontairement renversé par une camionnette et s’est cassé la jambe.

Un groupe protestant dans l’ouest de Philadelphie est lentement suivi par des voitures klaxonnant en soutien et des conducteurs se penchant par la fenêtre applaudissant pic.twitter.com/WeDpiM1nnX – Anna Orso (@anna_orso) 27 octobre 2020

Au milieu de sa course pour devenir le 46e président des États-Unis, le vice-président Joe Biden et le sénateur Kamala Harris ont partagé une déclaration commune expliquant comment leur «cœur est brisé pour la famille». Ils ont mentionné la santé mentale de Wallace et ont déclaré que la connaissance de cette information rend «le choc, le chagrin et la violence» encore plus dévastateurs. «La vie de Walter Wallace, comme trop d’autres, était une vie noire qui comptait», conclut le communiqué.