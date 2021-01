Si, comme la plupart des fans de Marvel, vous n’avez rien fait de plus que de passer en revue les premiers chapitres de WandaVision en détail, vous le savez déjà. L’accent notoire et parfois flamboyant de Wanda disparu par un art apparemment d’une puissance inconnue. Bien sûr, ce n’est pas un sujet récent. L’accent est apparu dans Avengers: Age of Ultron en 2015, puis a disparu sans raison dans Avengers: guerre à l’infini.

Cette semaine, la question est revenue au premier plan. L’actrice Elizabeth Olsen a été critiquée pour le fait que son personnage a apparemment “oublié” son appartenance ethnique dans la série Marvel déjà réussie sur Disney Plus. Plus d’un fan s’est demandé sur les réseaux sociaux pourquoi le personnage qu’il incarne désormais s’exprime dans un anglais nord-américain chaleureux et actuel. Ou toute autre variante du doublage. Olsen a répondu aux commentaires dans une récente interview pour Collider.

«L’accent Sokovia a été créé par moi et Aaron [Taylor-Johnson] avec notre coach de dialecte. C’est un faux pays, nous combinons donc différentes sources de sons slaves », a expliqué Olsen. «Nous voulions nous assurer qu’il ne sonnait pas russe parce que Black Widow (Scarlett Johansson) parle avec un accent russe, nous devions donc sonner davantage comme le slovaque. Nous avons donc créé ces changements de sons vocaux pour créer quelque chose de nouveau. “

Bien sûr, l’accent des jumeaux était plus une combinaison d’idiomes et de rythmes vocaux. Lors des premières des films auxquels les deux personnages ont participé, il y a eu des critiques de ce qui semblait un mélange inexact d’expressions linguistiques, en plus du phrasé Wanda déjà critiqué. Son absence totale de la série Maximoff était donc non seulement surprenante, mais aussi débattue.

Une décision permanente?

Lorsqu’on lui a demandé si la série WandaVision se passerait complètement de l’accent natif du personnage, Olsen a rapidement expliqué que il y a une raison à la nouvelle façon de parler de son personnage. «L’accent sokovien a mis beaucoup de temps (à créer). Il n’est allé nulle part. (Dans la série) il y a des raisons à tout. Pour l’instant, Wanda est plongée dans une version d’une sitcom américaine, donc son accent fait partie de tout ce qui se passe autour d’elle.

Joe et Anthony Russo, qui ont dirigé Olsen, ont précédemment déclaré que l’accent de Wanda était un choix créatif intentionnel. Selon le duo d’écrivains et de réalisateurs, l’intention était de permettre d’identifier le fait qu’une bonne partie des membres de l’équipe avait des origines ethniques différentes. De plus, c’était une manière d’exprimer l’évolution émotionnelle de chaque personnage. Alors que l’accent de Black Widow s’est adouci et que Wanda a perdu le sien, l’évolution interne des deux a été montrée.

Peut-être que, alors que WandaVision continue et que le charme de la sitcom américaine dans laquelle les personnages sont immergés est brisé, les fans du MCU pourront à nouveau entendre l’accent sokovien.

