Enfin, et après un certain nombre de retards, de reports et d’annulations, la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel débutera avec WandaVision. Et même si cela ne semble pas le cas à première vue, la série Disney Plus est la choix parfait pour démarrer une nouvelle ère de franchise. Surtout maintenant qu’un accent considérable est mis sur la possibilité de multivers, de voyages interdimensionnels et de divers mondes du vaste univers Marvel en collision les uns avec les autres.

Faisons un peu de contexte. Lorsque la liste des films qui allaient gonfler la phase 4 a été initialement annoncée en 2019, le film Black Widow était le premier des histoires à ils commenceraient à forger la nouvelle chronologie.

La décision a surpris la plupart des fans. Bien que Black Widow / Natasha Romanoff de Johansson soit l’un des personnages les plus aimés de l’univers, sa mort dans Avengers: Fin de partie (2019- Russo Brothers) semblait être un élément qui il définirait son film solo depuis l’origine. En fait, la grande question était de savoir comment Marvel pouvait conserver son intérêt pour l’intrigue après la mort du personnage.

La réponse est venue immédiatement

Ce serait une préquelle qui en plus de fournir des détails précieux sur la vie de Black Widow avant de rejoindre l’initiative Avengers. Cela permettrait une présentation formelle du personnage qui le remplacerait.

Pourtant, il y avait de forts doutes qu’un film qui se déroulait sur une scène au moins quinze ans avant le dernier film de Phase 3 serait l’idéal pour continuer l’une des grandes sagas du grand écran. Mais au milieu de l’émergence de la pandémie, le calendrier de la phase 4 a commencé à subir une série de modifications, aboutissant finalement à une restructuration d’une manière entièrement nouvelle.

Presque par accident, la série WandaVision (qui comprend le scénario Scarlet Witch / Wanda Maximoff et Vision, suivant ce qui semble être une rupture totale temporaire) est devenue la première histoire de la phase 4 à frapper l’écran via le service. de Disney Plus. Les détails de l’intrigue WandaVision ont été gardés secrets. Mais Marvel a finalement annoncé que le premier épisode arriverait en janvier 2021. Cela signifie que son argument – quel qu’il soit – sera directement lié à ce qui sera apparemment les grandes premières de Marvel dans les années à venir: Doctor Strange into le multivers de la folie et Spiderman 3, dont l’histoire sera étroitement liée à ce qui se passe avec la suite immédiate de l’histoire du sorcier suprême.

Une nouvelle ère

Jusqu’à présent, Scarlet Witch et Vision ont soutenu des personnages dans le MCU malgré leur poids considérable et leur implication significative dans Infinity War et Avengers: Endgame. Cependant, on s’attend à ce que son histoire sur WandaVision soyez la première étape de la phase 4 de l’exploration du multivers.

Marvel a confirmé que le docteur Strange pénétrait dans le multivers de la folie, Loki et la série animée Et si…? ils ont des liens multivers, tandis que Spider-Man 3, Thor: Love and Thunder pourrait également jouer sur le concept.

Pour l’instant, la seule information certaine sur la série WandaVision est qu’elle sera basée sur manière tangentielle dans les bandes dessinées House Of M de Brian Michael Bendis. Ce qui vous permettra d’explorer le multivers à travers une réalité alternative. Si WandaVision inclut le multivers, la phase 4 commence par une histoire interdimensionnelle qui aidera les fans à savoir exactement à quoi s’attendre dans les prochains films.

La nouvelle stratégie Disney Plus

En plus de tout ce qui précède, le fait que Disney Plus soit le lieu où commence la phase 4 avec WandaVision montre clairement l’espace important que la plate-forme occupera dans le futur du MCU. WandaVision est la première émission Marvel à avoir été lancée sur le service de streaming, mais elle est loin d’être la dernière.

Comme il est devenu clair lors de la Disney Investor Day 2020, le studio développe près d’une douzaine d’émissions pour le service de streaming. Il y a même une chance réaliste que la phase 4 ait plus d’émissions Disney Plus que de films. Le MCU adopte clairement le nouveau format épisodique à sa disposition. Avec la phase 4 qui lance la plate-forme de streaming de la société avec une histoire multivers qui façonne les futurs films, il est clair quel chemin Marvel prendra ensuite.