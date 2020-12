Deux jours seulement après la sortie de Wonder Woman 1984 et de HBO Max, Warner Bros. dit avoir mis le troisième volet de la franchise sur la voie rapide. Gal Gadot reprendra son rôle de Diana Prince / Wonder Woman et Patty Jenkins écrira et dirigera à nouveau, a déclaré le président de Warner Bros., Toby Emmerich, dans un communiqué dimanche.

«Alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince, conduisant la solide performance du week-end d’ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec notre vraie vie Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendra pour conclure le long trilogie théâtrale planifiée », a déclaré Emmerich.

Selon Warner Bros., le week-end d’ouverture de Wonder Woman 1984 s’est mieux passé que prévu, vendant 16,7 millions de dollars de billets dans 2100 salles en Amérique du Nord, malgré les restrictions de pandémie de coronavirus toujours en vigueur dans de nombreuses villes. Le film est sorti simultanément sur HBO Max, où il jouera pendant un mois avant de continuer dans les salles.

«Wonder Woman 1984 a battu des records et a dépassé nos attentes pour toutes nos mesures clés de visualisation et d’abonnés au cours de ses premières 24 heures sur le service, et l’intérêt et l’élan que nous constatons indiquent que cela se poursuivra probablement bien au-delà du week-end», a déclaré Andy Pour la vente de la division directe aux consommateurs de WarnerMedia.

Le premier film Wonder Woman – qui fait partie de l’univers étendu de DC – est sorti en 2017 et a été acclamé par la critique, rapportant plus de 800 millions de dollars au box-office mondial. La date d’ouverture de la WW 1984 a été repoussée plusieurs fois en raison de la pandémie de coronavirus avant que Warner ne décide de la faire tomber sur HBO Max et les théâtres en même temps.

Jusqu’à présent, les critiques de WW 1984, qui met également en vedette Kristen Wiig, Pedro Pascal et Chris Pine, ont été quelque peu mitigées.