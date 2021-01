Warner Bros. et HBO Max nient une série sur Harry Potter | Instagram

Malheureusement, ce n’était que des rumeurs, car il avait récemment été annoncé que Warner était en route pour produire une nouvelle aventure dans le monde sorcier avec une série sur Harry Potter, mais il vaudra mieux ne pas anticiper.

Il ne fait aucun doute qu’Hollywood aime s’accrocher à ses vieux succès et c’est pour cette raison que de temps en temps, nous tombons sur des nouvelles qui annoncent des redémarrages, des remakes, des suites et bien d’autres produits.

L’un des plus réussis pour Warner est, en bref, la saga Harry Potter, une série de films dont il a rempli ses poches pendant son temps sur le panneau d’affichage.

En fait, hier, il avait été rapporté par Variety que le studio développe une série située dans le monde de JK Rowling, cependant, l’un des dirigeants vient de déclarer que non, que Warner ne planifie pas un tel produit.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le premier opus de la populaire franchise de films est sorti en 2001 et nous place le jour du onzième anniversaire de Harry Potter, qui apprend qu’il est le fils de deux sorciers de premier plan dont il a hérité de pouvoirs magiques.

À l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard, où il est éduqué avec d’autres enfants qui ont également des pouvoirs spéciaux, il apprendra tout ce qui est nécessaire pour être un sorcier.

Ce film s’est très bien démarqué lors de son lancement, atteignant 974 millions de dollars dans le monde, Warner Bros. a trouvé sa prochaine oie qui pond des œufs d’or et continue plusieurs années plus tard de l’exploiter jusqu’à la fin des conséquences.

La saga de Harry Potter sur grand écran malheureusement terminé en 2011 et pendant quelques années Warner fait une pause dans cet univers mais pas trop longtemps.

Puis, en 2016, Fantastic Animals and Where to Find Them a été créée, commençant une nouvelle aventure qui se déroule plusieurs décennies avant la principale.

Et jusqu’à présent, deux films de la franchise correspondant à Fantastic Animals sont sortis, cependant, les scandales du passé 2020 autour de plusieurs impliqués ont fait du troisième opus un produit douteux pour le studio.

Pour sa part, maintenant l’entreprise Warner Bros. a démystifié les rumeurs sur une série Harry Potter au stade précoce.

DÉCLARATION DE WARNER BROS. Et HBO MAX: Il n’y a pas de série Harry Potter en développement au studio ou sur la plateforme de streaming », écrit-il sur Twitter.

Peut-être a-t-il nié la prétendue série Harry Potter, cependant, cela ne signifie pas que Warner ne continuera pas à développer des projets sur le monde sorcier.

Le studio est très, très loin de laisser une telle mine d’or derrière et la vérité est que l’histoire de JK Rowling compte des millions de fans à travers le monde et qu’ils continuent d’augmenter en nombre avec chaque nouveau jour, il est donc peu probable que Warner débarrassez-vous des magiciens.

Après le succès de Fantastic Beasts and Where to Find Them, et le triomphe moyen de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Warner a planifié le troisième volet pour ce 2020, mais pandémie, le scandale Johnny Depp et apparemment l’inefficacité de Rowling à livrer un scénario solide .

Nous savons maintenant que la première de Fantastic Animals 3 est passée du 12 novembre 2021 au 15 juillet 2022, c’est-à-dire qu’une assez longue attente attend les adeptes de cette franchise robuste.

Il est plus que clair que Fantastic Animals 3 ne se lève pas à l’horizon comme une livraison attendue par le public par rapport aux autres grandes sorties dans les années à venir.

En effet, l’histoire n’a pas été aussi attachante que celle d’Harry Potter, au point que les collections Fantastic Animals ne se comparent pas avec les prédécesseurs.

