Warner Bros. fera de nouveaux films dans l’univers Harry Potter | Instagram

Il ne fait aucun doute que Warner Bros. ne mettra pas de côté l’une de ses propriétés les plus réussies, car il envisage de continuer à exploiter le monde merveilleux de Harry Potter, alors il prépare de nouveaux films.

L’une des propriétés les plus réussies de Warner Bros. est la franchise Harry Potter, et bien que le dernier film Fantastic Beasts ait semé la discorde, il existe de nombreuses très bonnes raisons de croire qu’il y a un grand potentiel de succès.

Et c’est pour cette raison que la société a annoncé que le dirigeant Tom Ascheim, sera en charge de superviser la franchise avec Nouveaux Films.

Il convient de mentionner que la saga Harry Potter et ses deux spin-offs Fantastic Beasts ont levé plus de 7,7 milliards de dollars dans le monde et travaille actuellement sur la suite de Fantastic Animals: The Crimes of Grindelwald, mais cette saga semble être entouré par le scandale du licenciement de Johnny Depp, et parce que le dernier film n’a pas été très bien accueilli par la critique et les fans.

En raison du grand nombre de personnages et d’histoires qui peuvent être déduits des livres originaux de JK Rowling, le chemin le plus logique vers Warner Bros. est de continuer à explorer le monde magique de Harry Potter avec des films et peut-être des séries pour la plateforme HBO Max.

En fait, Ascheim sera chargé de travailler en étroite collaboration avec Rowling et relèvera directement de la présidente de WarnerMedia, Ann Sarnoff, qui a déclaré:

Dans Harry Potter et le monde sorcier, nous avons une franchise et des personnages emblématiques qui sont devenus une partie bien-aimée de la vie de millions de personnes à travers le monde. Cette nouvelle direction de la franchise souligne son énorme importance pour Warner Bros. et les innombrables opportunités que nous voyons pour continuer d’attirer et de ravir les fans de tous âges à travers le monde. “

«Je suis ravie que Tom dirige nos efforts et j’ai hâte que lui et son équipe travaillent dans toute l’entreprise pour découvrir des moyens innovants et créatifs de garder le monde des sorciers frais et pertinent pour les années à venir», a-t-elle déclaré.

Et est-ce que Harry Potter a introduit une génération entière dans un monde fantastique où les sorciers et les sorcières vivent cachés des êtres humains normaux et luttent pour maintenir l’ordre dans un univers où la magie joue un rôle fondamental.

De 2001 à 2011, 8 films sont sortis qui ont adapté les 7 romans de JK Rowling, créant ainsi une grande masse de fans.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Tom Ascheim, le nouveau responsable de la supervision de la franchise, a en fait déclaré qu’il était un grand fan de Harry Potter et qu’il était honoré de l’opportunité d’être responsable des nouveaux projets.

Malheureusement, pour l’instant, on sait très peu de choses sur cette nouvelle étape du monde magique créé par Rowling, cependant, on s’attend à ce que de nouveaux projets atteignent le grand écran et le petit écran à l’avenir.

Cette nouvelle direction remplace celle qui dirigeait Josh Berger depuis 2014, qui a quitté l’entreprise en 2020 après 30 ans à y travailler.

Alors que d’autres nouvelles arrivent sur les retombées possibles de Harry Potter, Il reste à voir ce qu’il advient de Fantastic Beasts 3, un film qui a remplacé Johnny Depp par Mads Mikkelsen et réalisé par David Yates, responsable des quatre derniers opus de Harry Potter, et avec JK Rowling comme scénariste.

D’autre part, au cours de la dernière année, Rowling a été au centre de l’attention et non pour de bonnes raisons, mais pour sa position anti-trans inexplicable, qu’elle a voulu déguiser en une véritable préoccupation pour les femmes et les personnes trans, mais que est plein de préjugés irrationnels contre l’un des groupes communautaires LGBTQ les plus marginalisés et discriminés de l’histoire de l’humanité.

Cela peut vous intéresser: Cinepolis va rééditer toute la saga Harry Potter Quelque chose de magique!