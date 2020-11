Warner Bros refuse de tirer Amber entendu d’Aquaman 2 | AP

Le studio Warner Bros préfère apparemment rester avec l’actrice Ambre a entendu et de ne pas s’engager dans des conflits avec ceux qui sont de son côté alors il refuse de la renvoyer du film “Aquaman 2”, malgré le fait que des millions de personnes ne veulent pas la voir là-bas.

Il ne fait aucun doute qu’Amber Heard a eu un chemin assez battu à Hollywood ces dernières années, la belle actrice étant devenue impliquée dans des batailles juridiques en raison de son mariage controversé avec Johnny Depp.

Il est à noter qu’à cause de cela, Johnny Depp a été renvoyé de Fantastic Animals 3, mais elle a réussi à garder son rôle dans “Aquaman 2“comme la princesse Mera.

Maintenant, de nouvelles informations indiquent que l’étude Warner ne veut pas se débarrasser de l’actrice de peur que les relations publiques de l’entreprise soient entravées, car après tout, elle a été déclarée gagnante dans le procès de Londres et est donc considérée comme une officiellement victime de violence domestique.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Amber Heard est apparue pour la première fois en tant que Mera dans “Justice League”, un film dans lequel elle a une conversation avec Arthur Curry au sujet de la Mother Box résidant à Atlantis; elle essaie d’arrêter le vol de Steppenwolf, mais échoue.

Le caractère renvoyé dans “Aquaman“comme alliée et amoureuse du protagoniste, fascinant ainsi le public par sa beauté, ses pouvoirs et son attitude imprudente.

Sans doute pendant un temps, Heard a apprécié l’affection du public en tant que nouveau super-héros du DCEU, surtout à la fin de 2018; Cependant, la bonne volonté des réseaux n’a pas duré longtemps, puisque cette année il a commencé à être répudié par les internautes, qui apparemment ne se reposeront pas tant qu’ils ne le verront pas en dehors de “Aquaman 2”.

Cependant, le passage de Entendu Car la deuxième aventure solo de “Aquaman” est définitive et elle l’a d’ailleurs confirmé elle-même lors d’une récente interview avec Entertainment Weekly, déclarant que sa joie de commencer les enregistrements est très grande.

D’un autre côté, Mikey Sutton de Geekosity, populaire sur les réseaux sociaux pour être au courant des tenants et aboutissants du show business, a souligné que Warner ne voulait pas licencier. ambre de “Aquaman 2” par crainte de représailles et de nuire à ses liens avec ses partenaires.

Eh bien, après tout, l’actrice de 34 ans a la loi de son côté et le studio préfère ne pas aller à contre-courant dans cette situation délicate.

Pour Warner Bros., renvoyer une actrice victime de violence conjugale créera des relations publiques encore pires, craignent les dirigeants, malgré ce dont elle est également accusée. “

Apparemment pour le moment ambre Vous pouvez être assuré que votre contrat avec “Aquaman 2” est sûr, cependant, il est important de noter que l’avenir est très incertain pour elle, car les réseaux sociaux ne veulent pas d’elle et en ligne il y a plusieurs demandes pour la retirer du projet, l’un a été signé par des centaines de milliers.

Il est à noter que la grande majorité des internautes reste du côté des Johnny Depp, même après avoir été viré de “Fantastic Beasts 3”.

D’un autre côté, il a été dit que Warner Bros. Il est destiné à réduire son impact, mais nous ne pourrons le constater que jusqu’à la grande première fin 2022.

“Aquaman” est le film le plus réussi du DCEU et bien sûr le studio ne veut pas perdre le personnage ou Jason Momoa et lui et Wonder Woman représentent le salut de la franchise en difficulté.

Il ne reste plus qu’à espérer que la Justice League de Zack Snyder contribue un peu à l’ordre après des années de mauvaises décisions.

