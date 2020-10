Après l’annonce du retard de 007 et Dune, une autre des grandes premières modifie également leurs dates de première, et l’une des plus attendues, The Batman, retarde son arrivée au box-office de plus de deux ans en raison de la situation mondiale due à Covid 19.

En ce sens, Warner Bros. a été la dernière société de production à confirmer les retards. Ses deux grands blockbusters, The Batman et Matrix 4, changent leurs dates de sortie. Dans le cas du Chevalier de Gotham, il faudra attendre 2022 pour le voir en salles, et la continuation de la franchise des sœurs Wachowski va jusqu’en 2021.

Pour les deux, nous avons cependant attribué des dates de première. Dans le cas de The Batman, cela va de la première prévue le 1er octobre 2021 à 4 mars 2022, et dans le cas de Matrix 4, il va du 1er avril 2022 au 22 décembre 2021. L’un est en retard et l’autre est en avance.

Mauvais temps pour DC et ses premières de films. Avec le retard de Batman, il y a déjà plusieurs films de la maison de bande dessinée dont la première est reportée. Le Flash change également la date, du 2 juin 2022 au 4 novembre 2022, et pour Shazam 2 il faudra encore attendre plus longtemps que pour Batman, puisqu’il va du 4 novembre 2022 au 2 juin 2023, presque trois ans.

Le Batman et son tournage n’ont pas été sans problèmes, d’abord avec plusieurs retards dus à Covid-19 et la contagion de son protagoniste, puis avec une danse de dates qui semble maintenant enfin que, avec beaucoup de prudence, on peut le voir dans cinéma, bien qu’en 2022.

Quoi qu’il en soit, il semble que Warner Bros. ait préféré retarder ses sorties de près de trois ans plutôt que les mettre en vente à l’avance en streaming, un mouvement qui dans le cas de Disney Plus avec Mulan semble ne pas avoir mal tourné du tout, mais que pour cette raison il ne finit pas de cailler au sein des grandes productions, qui continuent de reléguer leurs premières à la fenêtre des cinémas, malgré que beaucoup préféreraient payer un peu plus et le voir dans le confort de leur foyer avant d’attendre trois ans une première incertaine.