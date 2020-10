Warner Bros.TV a rendu hommage à la défunte actrice de Two and a Half Men Conchata Ferrell, suite à l’annonce de sa mort. Dans un tweet, le studio – qui a produit la sitcom emblématique – a partagé une photo de Ferrell, et a exprimé à quel point tout le monde est «attristé» par la perte. Le cul du studio qu’elle était “reconnaissante” pour les “rires” qu’elle apportait en tant que Berta, la femme de ménage bourruque sur Two and a Half Men.

La mort de Ferrell a été annoncée mardi, avec Deadline rapportant qu’elle est décédée aux petites heures du matin lundi. Le décès de cet homme de 77 ans serait dû à des complications consécutives à un arrêt cardiaque. Le point de vente a noté qu’elle était décédée paisiblement à l’hôpital Sherman Oaks de Sherman Oaks, en Californie, entourée de sa famille. Ferrell a joué Berta sur Two and a Half Men pendant toute la durée de la série, se faisant même passer pour un habitué de la saison 2 après être devenu un favori des fans pendant la première saison de la série. Elle a ensuite remporté deux nominations aux Primetime Emmy Awards pour Meilleure actrice de soutien dans une série comique, en 2005 et 2007, pour son rôle dans la série.

Nous sommes attristés par la perte de Conchata Ferrell et reconnaissants pour les années qu’elle nous a apporté des rires en tant que Berta qui vivra éternellement. pic.twitter.com/pGQaQveSxm – Warner Bros.TV (@warnerbrostv) 13 octobre 2020

En plus du studio de production de l’émission, les co-stars de Ferrell l’ont également commémorée. “C’était une belle humaine. L’extérieur bourru de Berta était une invention des écrivains. La chaleur et la vulnérabilité de Chatty étaient ses véritables forces”, a tweeté Jon Cryer. «Je pleure pour la femme qui me manquera, et la joie qu’elle en a amené tant.

Charlie Sheen a également pris la parole, qualifiant Ferrell de “chérie absolue, de pro accompli” et de “véritable ami”. Il a déclaré que sa mort était «une perte choquante et douloureuse». Finalement, Sheen a parlé au personnage de Ferrell, en écrivant: “Berta, ton ménage était un peu suspect, ton” peuple “était parfait.”

J’ai eu le grand plaisir de travailler avec Conchata sur LA LAW. De plus, si vous n’avez pas vu «Heartland», vous vous devez de le regarder. Merci pour le travail brillant et RIP Conchata! https://t.co/OpxelPnBZw – Anne Kenney (@ankenneyy) 13 octobre 2020

Enfin, Melanie Lynskey – qui a joué Rose dans Two and a Half Men – a écrit: “Belle, brillante Chatti. Je pleure. Elle était la femme la plus chaleureuse et la plus gracieuse. Son mari Arnie est venu à chaque enregistrement de Two And A Half. Les hommes et s’assit dans le public, rayonnant de fierté. Sa douce fille Samantha était souvent là aussi. Oh, elle était aimée. Elle nous manquera. “