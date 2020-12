Ce 2020, comme pour de nombreux secteurs, deviendra une année noire dans l’industrie cinématographique. Au moins en ce qui concerne le marché traditionnel. La crise des coronavirus a poussé de plus en plus de grands studios à promouvoir leurs premières sur leurs propres plateformes de streaming OTT ou celles de tiers – comme cela a déjà été le cas avec les accords Sony et Apple. Cependant, personne ne s’attendait sûrement au mouvement que nous connaissions à la fin de la semaine dernière.

Warner, le studio qui s’était le plus battu pour amener ses films en salles à travers la pandémie, en particulier avec Tenet – bien qu’il y ait eu beaucoup à voir avec la poussée de Nolan – a annoncé que toutes ses grandes premières de 2021 seront diffusées simultanément sur HBO Max pour vos abonnés aux États-Unis sans frais supplémentaires et dans les cinémas.

La nouvelle est venue quelques jours après que Warner a annoncé que ce serait le cours qu’il allait suivre Wonder Woman 1984, mais cette décision ressemblait plus à une obligation de sauver la campagne de Noël et de ne pas retarder une première qui avait été reportée de plusieurs mois.

Ce à quoi presque personne ne s’attendait, c’est qu’en 2021, des films comme Dune, Godzilla vs. Kong, un nouvel opus de The Conjuring, le remake de Space Jam avec LeBron James ou le tant attendu Matrix 4 allaient également passer à ce modèle de distribution. Bien sûr, ils ne seront disponibles sur les plateformes que pendant un mois, puis continueront avec les fenêtres suivantes telles que Blu-Ray et autres expositions. Le grand saut, en bref, ce sont les salles de cinéma.

La pub est tombée comme une cruche d’eau froide sur l’industrie cinématographique, absente des grandes premières depuis justement Tenet et qui a vu son box-office remonter à des temps qui n’étaient pas vus depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les théâtres souffriront de cette décision, ils sont clairs à ce sujet et en sont contrariés. Le PDG d’AMC, Adam Aron, n’en a pas fait secret dans une déclaration publique faisant allusion au redressement de Warner: “De toute évidence, Warner Media a l’intention de sacrifier une part considérable de la rentabilité de sa division des studios de cinéma et de celle de ses partenaires de production et cinéastes, pour subventionner leur démarrage de HBO Max », a-t-il déclaré, annonçant qu’il se battrait pour que la décision ne soit pas exécutée.

Cependant, dans ses propres mots, il trouve une tirade importante: Le pari de Warner sur HBO Max est-il davantage motivé par la pandémie ou une fenêtre d’opportunité pour entrer dans les “ guerres du streaming ”?

Le pari entraînera des pertes, mais renforcera HBO Max

Il est sûrement nécessaire de récapituler le grand les jalons de cette année pandémique dans la dichotomie entre les premières de films et de plateformes:

En avril, très tôt, DreamWorks a publié Tour du monde des trolls en PVOD, c’est-à-dire en streaming sous paiement sur de nombreuses plateformes. Selon Universal, le pari a fonctionné et beaucoup, et le film a ensuite atteint d’autres territoires tels que l’Espagne dans les salles en octobre. Disney a donné un tour de volant inattendu lors de la première Mulan avec 200 millions de budget, sur Disney Plus. Bien entendu, moyennant un paiement de 30 $ supplémentaire pour les abonnés de la plateforme. Le pari de Disney est allé plus loin avec l’annonce que Soul, le film phare de Pixar cette année, sera désormais diffusée gratuitement sur Disney Plus le jour de Noël.

Warner a rejoint la course avec Wonder Woman 1984 Avant son annonce définitive, et pendant, Apple a également conclu des accords avec Sony pour distribuer plusieurs de ses films sur Apple TV Plus.

Le contexte de la pandémie dans ces mouvements est insondable. En fait, tous les calculs estiment que les deux Avec sa première en salles, Tenet, comme Mulán avec son format hybride – en Chine, il a eu sa sortie en salles – a perdu de l’argent avec ces paris.

Warner perdra également de l’argent sur sa décision. Selon les estimations du cabinet de conseil MoffettNathanson, Warner perdra au moins 1,2 milliard de dollars. Mais le gros point n’est pas ce que vous perdez, mais ce que vous arrêtez de gagner. Imaginons par exemple qu’en juillet 2021 il y ait déjà une véritable «nouvelle normalité» qui peut amener les gens à aller régulièrement au cinéma. Avec plusieurs des superproductions de Warner dans des circonstances normales optant pour plus de 500 millions de dollars au box-office dans les salles de cinéma, c’est le risque réel. Bien sûr, personne ne dit que Warner ne peut pas reculer dans quelques mois.

Disney

A cela s’ajoute une autre condition, à savoir que Disney et Warner ont la possibilité de conserver la plupart des revenus sur les plateformes; pas comme cela se passe dans les cinémas, qui prennent leur part proportionnelle du box-office.

Les chiffres de ce calcul quelque peu risqué de MoffettNathanson sont clos par l’estimation que, pour récupérer au moins ce qui a été perdu, HBO Max devrait attirer 8,6 millions de nouveaux abonnés qui payaient pour le service pendant une année complète. Ils sont beaucoup? Peut-être avec votre pari actuel, non.

Disney et Apple ont montré que la première de grands titres – Hamilton, Mulan ou Greyhound produit un nombre important d’enregistrements.

HBO Max ne démarre pas tout à fait

Parce qu’il ne faut pas oublier que le pari de tout AT&T, Warner et HBO avec HBO Max était déjà maximum avant ce mouvement.

En raison de la perte de ses utilisateurs classiques du câble, HBO a lancé avec sa plateforme un investissement millionnaire dans du contenu qui chevauche ses autres solutions et plateformes telles que HBO Go, HBO Now ou HBO Europe, qui ont déjà confirmé ce week-end que Ils seront mis à jour – y compris HBO Espagne – vers HBO Max au cours du second semestre 2021.

Prix ​​à 14,99 $ par mois, HBO Max est l’un des services de streaming les plus chers dans la comparaison avec Netflix, Disney Plus ou Prime Video, et cela semble se montrer dans ses sommets.

En novembre, HBO Max comptait 28 millions d’abonnés. Sont-ils nombreux ou peu nombreux? Sûrement beaucoup, mais pas assez pour un marché qui, sous la formule Netflix, semble vivre du recrutement continu de nouveaux utilisateurs.

L’article de Warner et ses premières directes sur HBO Max: quittent-ils les salles ou enchérissent-ils pour le streaming? Il a été publié dans Explica.co.