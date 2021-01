S’il était confirmé, ce serait la deuxième série d’animation DC originale pour HBO Max après Harley Quinn, un personnage qui, curieusement, a fait ses débuts dans la fiction mythique des années 90, qui comptait au total 4 saisons et 85 épisodes et est référence pour le genre de super-héros.

Il semble que Warner est prêt à parier sur différents types de Homme chauve-souris. Des rumeurs circulent selon lesquelles le studio envisage de produire une suite à Batman: la série animée, la fiction iconique des années 90, pour HBO Max.

Comme l’ont révélé Marc Bernardin et Kevin Smith, co-animateurs de Fatman Beyond, la suite en est aux premiers stades de la production. Comme de nombreux fans le savent, Smith est une référence dans l’univers des super-héros, ainsi que des bandes dessinées.

“La rumeur est que HBO Max cherche à faire une deuxième partie de ‘Batman: The Animated Series’, ils veulent que ce soit une continuation”, a déclaré Bernardin. «Je ne suis pas lié à cela, mais j’ai entendu cela aussi et cela vient de personnes de confiance», ajoute Smith.

«Quand ils m’en ont parlé, j’ai eu peur et puis je l’ai réécouté… Je dirais un mois avant que vous m’en parliez aussi. Je pense que c’est réel, je doute que ce soit juste une rumeur. Je ne dirais pas non plus que vous avez mis la main dans le feu, mais c’est une idée qui non seulement est mélangée, mais qui est venue et qui est plus qu’en cours », a poursuivi Smith.

En cas de confirmation, il faut se rappeler qu’il s’agit toujours d’une rumeur sans source officielle, ce serait la deuxième série d’animation DC originale pour HBO Max après Harley Quinn, un personnage qui, curieusement, a fait ses débuts dans la fiction mythique des années 90, qui avait un total de 4 saisons et 85 épisodes et est considéré comme une référence pour le genre de super-héros, avec plusieurs nominations aux Emmy Awards et Annie.

