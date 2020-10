Pour une raison quelconque, l’un des films les plus attendus des années quatre-vingt du siècle dernier par les cinéphiles est Willow, le fantasme médiéval et le sorcier réalisé par Ron Howard (Un esprit incroyable) en 1988, avec Warwick Davis (Star Wars: The Force Awakens) en tant qu’acteur principal dans la peau du personnage qui lui donne son nom petit saule ufgood, et Val Kilmer (Alexandre le Grand) comme le visage le plus connu de la distribution, et disponible sur Disney Plus. L’histoire a été conçue par George Lucas, qui n’a pas besoin d’être présenté, le livret a été écrit par Bob Dolman (Far Away Horizon) et présente une partition inspirée du regretté James Horner (Titanic).

Warwick Davis reprendra son rôle de Willow près de trois décennies plus tard, avec le réalisateur Ron Howard en tant que producteur exécutif et scénariste Bob Dolman en tant que consultant.

C’était le film avec le quatorzième plus gros chiffre d’affaires de son année sur le marché intérieur, aux États-Unis et au Canada, et le dix-huitième au monde, ce qui ne semble pas spectaculaire avec ses cinquante-sept millions de dollars entrés pour un budget de trente-sept. cinq. Quoi qu’il en soit, le public la connaît, et depuis mai 2019, des choses sont connues sur un possible suite au format télévisuel, dont Disney Plus vient de donner le feu vert. Et la bonne chose pour les téléspectateurs qui l’aiment est que Warwick Davis lui-même reprendra son rôle de Willow, près de trois décennies plus tard, Ron Howard servira de producteur exécutif et Bob Dolman, de consultant.

Lucasfilm

Les responsables de la série seront Jonathan Kasdan (Han Solo) et Wendy Mericle (Arrow), qui, selon le réalisateur de l’épisode pilote Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), «a ajouté de nouveaux personnages innovants et de délicieuses surprises à cette histoire intemporelle que nous avons hâte que le monde se joigne à nous dans cette histoire. voyage fantastique “. Et Warwick Davis a jugé bon de dire ce qui suit: «De nombreux fans m’ont demandé au fil des ans si Willow reviendrait, et maintenant je suis ravi de leur dire qu’elle le fera. Beaucoup m’ont dit qu’ils avaient grandi avec Willow et que le film avait influencé leur vision de l’héroïsme dans notre propre monde.».

Warwick Davis: “Si Willow Ufgood peut représenter le potentiel héroïque en chacun de nous, alors c’est un personnage que je suis extrêmement honoré de répéter.”

Et il a ajouté: “Si Willow Ufgood peut représenter le potentiel héroïque en chacun de nous, alors c’est un personnage que je suis extrêmement honoré de répéter.” Et Ron Howard, pour sa part, a déclaré: «C’est passionnant de manière créative, non seulement de revisiter le monde et les personnages conçus pour la première fois par George Lucas, Bob Dolman et moi-même, mais regardez-le prendre son envol d’une manière aussi cool, amusante et cinématographique grâce à l’imagination de Jon Kasdan et de l’équipe Willow. Ce n’est pas un retour nostalgique; c’est une percée créative et c’est merveilleux de faire partie de tout cela. ” Espérons aussi pour les téléspectateurs.