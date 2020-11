R

Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez regardé un documentaire sur David Attenborough et que vous n’avez pas été complètement frappé par le destin? Non, moi non plus. Heureusement, ces jours sont peut-être révolus: une nouvelle plate-forme de streaming – essentiellement un Netflix gratuit pour les films sur la nature et la faune – est lancée aujourd’hui et encourage les téléspectateurs à passer à l’action pendant qu’ils regardent.

Waterbear est la toute première plateforme de streaming totalement dédiée à l’avenir de notre planète, soutenue par plus de 80 ONG mondiales dont Greenpeace, le WWF et The Jane Goodall Trust. L’adhésion est gratuite et proposera une sélection de contenu original et organisé, plongeant dans le monde naturel impressionnant et les défis auxquels il est confronté.

Mais c’est le centre d’interactivité intégré de la plate-forme qui la rend vraiment unique, permettant à ceux d’entre nous qui regardent à la maison de faire quelque chose pour résoudre les problèmes sur notre écran. Ici, des outils sont fournis pour transformer le public en activistes, comme la possibilité de faire des dons directs à des ONG, de faire du bénévolat ou de réserver des expériences de voyage durables.

Le fait qu’il soit totalement gratuit de rejoindre et de regarder signifie que la plate-forme est accessible à la fois aux amoureux de la nature en herbe et aux militants du climat à part entière. Tout le contenu sera disponible dans le monde entier à partir du 1er décembre – nous avons sélectionné quelques-uns des moments forts auxquels vous pouvez vous attendre.

Ce film choquant de Rupert Murray a été le premier à exposer les conséquences de la surpêche, prédisant que nous aurons épuisé les stocks de l’océan d’ici 2050. On voit pourquoi cela s’est produit – une obsession croissante de l’Occident pour les sushis a conduit le thon rouge à une quasi-extinction, par exemple – mais aussi qui l’a causé, en pointant carrément du doigt des politiciens et des chefs célèbres.

Pas pour les timides: dans ce court documentaire, un homme grimpe sur une falaise sur une échelle de corde, au milieu d’une ruche d’abeilles, le tout au nom de la cueillette de miel psychotrope rare. Il ne le fait pas que pour le plaisir, évidemment. Mauli Dhan est de la communauté Kulung au Népal, qui croit que seule la personne qui a eu un rêve spécial peut récolter le miel sans invoquer la colère d’un esprit appelé Rongkemi. C’est une histoire fascinante, racontée à travers un cinéma vraiment audacieux.

Quiconque a regardé Tiger King sur Netflix plus tôt cette année sait que la vente d’animaux exotiques dans des environnements mal adaptés est un problème profondément inquiétant. Le documentaire Not A Pet souligne comment le commerce illégal des guépards en tant qu’animaux de compagnie – de plus en plus affiché comme un symbole de statut sur les réseaux sociaux par des personnes très riches – accélère leur position en tant qu’espèce en voie de disparition. Avec 300 oursons volés dans la nature chaque année et seulement 7 500 à l’état sauvage, les chiffres sont frappants, avant de prendre en compte le fait que pour 5 oursons volés, un seul survit généralement.

(

Le documentaire de James Balog est un réveil surprenant sur la vitesse de la fonte des glaces

/ Ours d’eau )

Sorti pour la première fois en 2012, ce documentaire primé a montré de toute urgence à quelle vitesse les glaciers du monde disparaissent. Le photographe environnemental James Balog était autrefois un peu sceptique face au changement climatique, mais une expédition audacieuse dans l’Arctique a tout changé. À l’aide de caméras à intervalles, il a recueilli des preuves de la vitesse effrayante à laquelle la glace fond.

Si une partie d’un écosystème est en difficulté, le problème est que les abeilles en sont un exemple frappant. Leur capacité à polliniser les fruits et légumes que nous mangeons est vitale, mais en Amérique, la moitié de leurs colonies meurent chaque année. Ce documentaire, sorti l’année dernière, examine les menaces auxquelles sont confrontées les abeilles et les solutions qui pourraient les sauver.

La chasse aux médailles, pas aux lions

(

Les Jeux Olympiques de Maasi accordent la priorité à la conservation tout en préservant les traditions

/ Ours d’eau )

C’était un rite de passage pour les hommes de la culture masaï de tuer un lion pour prouver leur bravoure et devenir un guerrier. Lorsque la population locale de lions a commencé à diminuer, les anciens de la tribu ont travaillé avec la Fondation Big Life pour créer les Jeux Olympiques Maasi, permettant de préserver les traditions mais la conservation avant tout. Ce court métrage décrit comment ils l’ont fait.

Forêt cachée de la mer d’Afrique

Ce nouveau film met en vedette Craig Roberts – que vous reconnaîtrez peut-être dans My Octopus Teacher de Netflix – et les journalistes Swati Thiyagarajan et Pippa Ehrlich, tous en quête de nager dans les eaux froides de la grande forêt marine africaine et d’en découvrir plus à ce sujet.

Ce film a été créé pour marquer deux occasions: 75 ans des Nations Unies et cinq ans depuis l’adoption des objectifs de développement durable (visant à créer un avenir plus durable d’ici 2030). Le fait qu’il ait fini par être fabriqué et diffusé au milieu d’une pandémie est une indication du nombre de défis auxquels le monde continue de faire face. Burna Boy et Beyoncé fournissent la musique, avec Thandie Newton, Forest Whitaker et Malala Yousafzai parmi ceux qui font une apparition aux côtés du secrétaire général de l’ONU António Guterres et de la vice-secrétaire générale de l’ONU Amina Mohammed.