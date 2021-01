W

atford est entré dans le top deux du championnat mais a raté l’occasion d’augmenter la pression sur les leaders Norwich après un match nul et vierge contre Millwall au Den.

Les Hornets cherchaient à remporter quatre victoires consécutives dans le championnat et à capitaliser sur la rencontre de mercredi entre les rivaux de promotion Swansea et Brentford, mais l’équipe de Xisco Munoz manquait de pointe et ne pouvait pas convertir sa domination en but.

Millwall peut être encouragé par une victoire acharnée contre Huddersfield lors de sa dernière sortie en championnat, mais reste bloqué sur une victoire à domicile au championnat cette saison et manquait également de qualité à l’avant.

Jake Cooper de Millwall a été le plus proche de sortir de l’impasse des deux côtés, frappant le poteau à chaque extrémité en première mi-temps.

Le demi-centre a presque transformé le ballon en son propre filet lorsque le coup franc de Tom Cleverley a traversé une foule de joueurs et a ricoché sur la base du montant via le tibia de Cooper.

Dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, Cooper pensait à deux reprises avoir marqué sur les coups de pied arrêtés de Millwall lors de la meilleure période de pression des hôtes.

Cooper a d’abord planté une superbe tête sur le poteau éloigné du coup franc de Ryan Woods, puis a trouvé le fond des filets avec un effort tout aussi imposant du ballon de Jed Wallace – pour être signalé hors-jeu.

Ismaila Sarr s’est également rapproché de Watford dans une première mi-temps parfois fougueuse lorsqu’il a forcé Bartosz Biakowski à effectuer un arrêt intelligent de près.

Biakowski est également venu à la rescousse de Millwall après l’intervalle avec un beau double arrêt de Chalobah et Deeney.

Après avoir paré les 25 verges de Chalobah sur le chemin de Deeney, le gardien de but a dû se remettre sur pied pour agripper le coup de pied acrobatique du capitaine de Watford autour du poteau.

Millwall était moins aventureux après l’intervalle et Watford pouvait trouver un chemin à travers leurs trois défenseurs centraux dans une rencontre de plus en plus terne.