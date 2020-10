Waymo et Daimler, la société mère de Mercedes-Benz, ont annoncé qu’ils formaient un «vaste partenariat stratégique mondial» pour déployer des camions entièrement sans conducteur. Daimler intégrera la technologie de conduite autonome de Waymo, largement considérée comme l’une des meilleures au monde, dans sa flotte de semi-remorques lourds Freightliner Cascadia.

Waymo et Daimler travaillaient de manière indépendante sur des camions autonomes jusqu’à ce qu’ils se réunissent pour former ce partenariat. Waymo avait acheté une petite flotte de camions Peterbilt, qu’elle a modernisée avec des capteurs et des logiciels de conduite autonomes. Il teste actuellement ces camions en Arizona, au Nouveau-Mexique et au Texas.

Pendant ce temps, Daimler a annoncé qu’il travaillait sur sa propre grande plate-forme autonome en 2015 lorsqu’il a présenté un prototype fonctionnel appelé Freightliner Inspiration Truck. Le constructeur automobile est allé grand, en lançant le camion sur le barrage Hoover et en proposant des essais de conduite au Las Vegas Motor Speedway. Lors du Consumer Electronics Show 2019, Daimler a présenté une version de production de ce prototype de camion.

Image: Daimler

Il y a eu une vague de partenariats et d’autres accords d’entreprise ces derniers mois dans l’industrie naissante du camionnage sans conducteur, d’autant plus que la pandémie COVID-19 jette un doute sur la viabilité à long terme de l’utilisation de véhicules autonomes pour le covoiturage. En plus des acteurs établis comme Daimler, de nouveaux venus comme TuSimple, Ike, Embark et Plus.ai travaillent également à la création d’un camion entièrement sans conducteur.

Mais il y a eu des nids-de-poule en cours de route. Uber a abandonné ses projets de camions autonomes après qu’un de ses véhicules d’essai autonomes ait tué un piéton en Arizona, et la start-up de camions autonomes Starsky Robotics a récemment cessé ses activités après un échec de financement.

Un porte-parole de Daimler a donné plus de détails sur ce que le partenariat de l’entreprise avec Waymo impliquera:

Daimler Trucks développe un châssis de camion Freightliner Cascadia personnalisé avec des systèmes redondants pour Waymo, établissant la norme de l’industrie en matière de fiabilité et de sécurité. Ce châssis permettra l’intégration du pilote Waymo avec sa combinaison personnalisée et évolutive de matériel, de logiciel et de calcul.

Les entreprises affirment que l’objectif est de déployer des «camions SAE L4», une référence à la taxonomie de la Society of Automotive Engineers (SAE) pour les véhicules autonomes, communément appelés niveaux SAE, qui sont devenus la norme mondiale pour définir la conduite autonome. . Les véhicules de niveau 4 ou L4 peuvent fonctionner sans conducteur humain au volant, mais uniquement dans un emplacement géographique spécifique, sur un certain type de route ou dans des conditions spécifiques, comme le beau temps. Waymo a des véhicules de niveau 4 en service à l’extérieur de Phoenix, en Arizona.

Mais l’accord entre Waymo et Daimler ne sera pas exclusif. Daimler est le cinquième constructeur automobile à s’engager à intégrer la technologie AV de Waymo dans ses véhicules. La filiale Alphabet a également des accords préexistants avec Nissan-Renault, Fiat Chrysler, Jaguar Land Rover et Volvo. La division de camionnage de Daimler possède également sa propre filiale autonome, Torc Robotics, qui s’efforce d’intégrer sa technologie dans la gamme de camions Cascadia.

«Le produit autonome intégré de Daimler Trucks et Torc sera conçu pour les applications de moyeu à moyeu sur route, en particulier pour le transport monotone sur de longues distances entre les centres de distribution», a déclaré le porte-parole de Daimler.