Waymo, l’unité autonome d’Alphabet, a annoncé qu’elle ouvrirait ses véhicules entièrement sans conducteur à tous les clients de son service de covoiturage à Phoenix, en Arizona. Auparavant, l’entreprise n’autorisait que quelques personnes sélectionnées. Désormais, plus d’un millier de personnes pourront monter dans un véhicule Waymo sans conducteur de sécurité humaine sur le siège avant.

Waymo teste ses véhicules dans la région de Phoenix depuis début 2017. Ses voitures autonomes fonctionnent dans une zone de service d’environ 100 miles carrés qui comprend les villes de Chandler, Gilbert, Mesa et Tempe – bien que ses voitures entièrement sans conducteur soient limitées dans une zone qui fait la moitié de cette taille. Fin 2018, la société a lancé un service public limité de télé-assistance appelé Waymo One, mais les seuls clients à y avoir accès étaient des personnes qui avaient d’abord été examinées par le programme de testeurs bêta de Waymo. Waymo a déclaré qu’il comptait environ 1500 utilisateurs actifs mensuels des deux programmes, le même nombre qu’il avait rapporté en décembre 2019.

Auparavant, seuls les membres du programme Early Rider de Waymo étaient autorisés à monter dans les véhicules sans conducteur de l’entreprise. Ces personnes signent des accords de non-divulgation avec l’entreprise afin d’accéder aux premières versions de la technologie de Waymo. Cela les empêche de parler publiquement lorsque, par exemple, l’un de leurs voyages se déroule mal. Waymo ne dira pas combien de personnes ou combien de voyages ses véhicules entièrement sans conducteur ont effectués jusqu’à présent.

Pour commencer, la société prévoit de proposer des voyages entièrement sans conducteur aux clients de Waymo One uniquement – bien que ces personnes puissent emmener leurs amis et leur famille avec eux, a déclaré le PDG de Waymo, John Krafcik, dans un article de blog. Au cours des prochaines semaines, davantage de personnes seront invitées à s’inscrire à Waymo One. (L’entreprise a une liste d’attente à partir de laquelle elle sélectionne les participants.)

Les véhicules seront également nettoyés plus fréquemment en raison de la pandémie COVID-19

La société prévoit également d’ajouter des barrières embarquées entre la première rangée de sièges et la cabine des passagers arrière. Ensuite, il s’agira de «réintroduire les manèges avec un opérateur de véhicule qualifié, ce qui ajoutera de la capacité et nous permettra de desservir une zone géographique plus large», a-t-il déclaré. Les véhicules seront également nettoyés plus fréquemment en raison de la pandémie COVID-19. Les directives de santé et de sécurité de l’entreprise sont décrites ici. (Certains des opérateurs de sécurité embarqués de la société en Californie se sont plaints que les mesures étaient inadéquates.)

«À court terme, 100% de nos trajets seront entièrement sans conducteur», a déclaré Krafcik, mais il n’a pas fourni de calendrier précis. «Nous nous attendons à ce que notre nouveau service entièrement sans conducteur soit très populaire, et nous sommes reconnaissants à nos coureurs pour leur patience alors que nous augmentons la disponibilité pour répondre à la demande.»

Ces véhicules sans conducteur ne sont pas totalement seuls dans la nature. Waymo dispose d’une équipe d’employés à distance qui regardent les flux en temps réel des huit caméras de chaque véhicule et peuvent aider, en appuyant simplement sur un bouton, si le logiciel se heurte à un endroit difficile et a besoin d’un œil humain pour comprendre ce qui se passe. Mais Waymo insiste sur le fait que ces opérateurs à distance ne «manipuleront pas» les voitures, qui sont équipées d’une multitude de caméras et de capteurs qui l’aident à «voir» ses environs. La voiture prendra elle-même la plupart des décisions de conduite grâce à son grand système informatique et à son logiciel d’intelligence artificielle.

Le Verge a pu rouler dans l’un des véhicules sans conducteur de Waymo à la fin de l’année dernière, et malgré quelques mauvais virages, nous avons trouvé l’expérience à la fois ennuyeuse et époustouflante.

Ce n’est pas la première fois que Waymo dévoile des voitures entièrement sans conducteur en grande pompe

Ce n’est pas la première fois que Waymo dévoile en fanfare des voitures entièrement sans conducteur. Le 7 novembre 2017, Krafcik est monté sur scène lors d’une conférence technologique à Lisbonne, au Portugal, et a déclaré: «Les voitures entièrement autonomes sont ici. Il a montré une vidéo des véhicules sans conducteur de la société prenant et déposant des passagers à Chandler. Et il a promis que «dans les prochains mois», plus de gens auraient la chance de rouler dans les véhicules les plus avancés de Waymo.

Mais cela ne s’est pas vraiment produit. La société a réessayé en mai 2018, diffusant une autre vidéo assez similaire à la première: des passagers riant nerveusement à la vue d’un siège conducteur vide, se demandant à haute voix si les passants étaient également légèrement paniqués et faisant des références informelles à «l’avenir». ” Un homme s’ennuie tellement qu’il s’endort.

Ces déplacements ont eu lieu dans une petite partie largement résidentielle de sa zone de service et n’ont jamais constitué la majorité des trajets fournis par Waymo. Pendant ce temps, des rapports commencent à circuler sur les problèmes de conduite de Waymo. Les véhicules les plus avancés de la société étaient encore parfois déroutés par certaines situations de circulation, ce qui suggère que la technologie – bien qu’incroyablement avancée – n’était pas tout à fait prête pour le déploiement public que Waymo prévoyait. À la mi-2018, la société a commencé à remettre des chauffeurs de sécurité formés dans les véhicules sans conducteur, selon The Information. Et l’entreprise a cessé de parler publiquement de ses déplacements sans conducteur.

Mais avec ces véhicules désormais disponibles pour une population plus large, attendez-vous à ce que l’entreprise parle plus ouvertement de son plan visant à en faire 100% de sa flotte.