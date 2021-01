Wayne Brady est la star hors concours du régal du Nouvel An qu’est la comédie musicale Ratatouille, Ratatousical. La comédie musicale TikTok est une adaptation non officielle du film Pixar 2007 qui a commencé avec une courte “ballade d’amour” originale téléchargée sur TikTok par Emily Jacobsen sur “Rémy, la ratatouille, le rat de mes rêves”. Selon TubeFilter, le compositeur Daniel Mertzlufft a repris la chanson de Jacobsen et a ajusté son arrangement pour travailler avec un ensemble à grande échelle.

D’autres utilisateurs de TikTok sont intervenus et bientôt, l’idée d’une comédie musicale à part entière était une réalité. Ratatousical est un avantage de diffusion unique pour The Actors Fund et mettant en vedette Tituss Burgess dans le rôle de Rémy le rat, Andrew Barth Feldman dans Linguini, Andre De Shields dans Ego et Brady dans Django. L’hôte Let’s Make a Deal a fait sensation auprès des fans en ligne qui ne pouvaient pas cacher leur enthousiasme.

Obsédé par @WayneBrady chantant “Trash Is Our Treasure” de @ GabbiBolt. (Également obsédé par le maquillage du costume de Wayne.) Pic.twitter.com/638NPk2OS2 – Ratatouille Musical (@ratatousical) 2 janvier 2021

Non seulement Brady a apporté ses côtelettes de Broadway et sa voix chantée, mais il a également apporté des accessoires au rôle. Il portait un chapeau orné d’oreilles de rat, un nez rose et plein de moustaches pour vendre la pièce. Les réactions ont toutes été unifiées dans l’éloge de l’ancienne vedette de Whose Line. Faites défiler vers le bas pour voir certaines des meilleures réponses à la performance et à la comédie musicale. Vous pouvez toujours attraper Ratatousical jusqu’au 4 janvier à 19 h HE.

Je viens de finir de regarder #ratatouillethemusical et j’ai adoré! Tant de personnes aux talents variés !!! Le score de Wayne Brady et le score de Mary Testa sont mes préférés! Je vais avoir besoin de la bande originale sur Spotify dès que possible‼ ️‼ ️ Maintenant, je vais aller regarder le film 😂✌🏼 pic.twitter.com/D2BmPJvQz7 – Sole (@ Solepapi27) 2 janvier 2021

