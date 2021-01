Le meilleur buteur de tous les temps de l’Angleterre et de Manchester United avait fait le travail à titre temporaire après le limogeage de Phillip Cocu vers la fin du mois de novembre, mais il a maintenant signé un contrat de deux ans et demi pour prendre les commandes de manière permanente.

Rooney a impressionné depuis qu’il est entré dans la peau de Cocu et il a été soutenu par ses collègues entraîneurs Liam Rosenior, Shay Given et Justin Walker, qui conserveront leurs positions dans son équipe à l’avenir.

Rosenior prend le rôle de directeur adjoint, tandis que Given passera au poste d’entraîneur de l’équipe première. Walker restera l’entraîneur du développement de la première équipe, tandis que l’entraîneur des gardiens de l’académie Jason Pearcey a été nommé entraîneur des gardiens de la première équipe du club.

Steve McClaren continuera d’assumer les fonctions de directeur technique et de conseiller auprès du conseil d’administration.

Rooney a déclaré: «À mon retour au Royaume-Uni, j’ai été complètement époustouflé par le potentiel du Derby County Football Club.

«Le stade, le terrain d’entraînement, la qualité du personnel de jeu et des jeunes joueurs qui passent et bien sûr la base de fans qui est restée fidèle et solidaire.

«Malgré d’autres offres, je savais instinctivement que Derby County était l’endroit pour moi.

«Avoir l’opportunité de suivre des personnalités comme Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard et Phillip Cocu est un tel honneur et je peux promettre à tous ceux qui sont impliqués dans le club et à tous nos fans, mon personnel et moi-même de ne rien négliger en réalisant le potentiel dont j’ai été témoin au cours des 12 derniers mois de ce club de football historique.

Rooney a supervisé neuf matches au total en tant que patron par intérim, enregistrant un retour de trois victoires et quatre nuls en cours de route, entre la fin novembre et le début janvier.

Parallèlement à sa prise de fonction de direction, Rooney a choisi de consacrer du temps à son illustre carrière de joueur pour se concentrer pleinement sur son travail.

Le meilleur buteur de tous les temps de l’Angleterre et de Manchester United, avec plus de 700 apparitions professionnelles à son actif, a rejoint Derby en janvier 2020 et est apparu sous un maillot des Rams à 35 reprises.

Stephen Pearce, PDG de Derby County, a déclaré: «Nous sommes ravis de confirmer la nomination de Wayne Rooney en tant que nouveau directeur.

«Notre récente amélioration des résultats sous Wayne s’est mariée avec quelques performances positives, notamment la victoire 2-0 à domicile contre Swansea City et la victoire 4-0 à Birmingham City.

«Au cours de cette série de neuf matchs, nous avons également considérablement amélioré leur bilan défensif et enregistré cinq feuilles blanches dans le processus, tandis que dans le troisième attaquant, nous sommes également devenus plus efficaces et impitoyables.

«Ces fondations ont fourni une plate-forme sur laquelle le club peut s’appuyer dans la seconde moitié de la saison sous la direction de Wayne.