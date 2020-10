Originaire de l’État de Pennsylvanie et maintenant âgée de 55 ans, la plaignante souligne qu’au départ, Weinstein ne montrait pas d’intérêt pour elle, apparemment par respect pour son partenaire, mais qu’à partir de 1992, lorsqu’il a appris qu’elle était célibataire, l’accusé a commencé à s’intéresser à elle. carrière professionnelle, quelque chose qui s’est rapidement transformé en «avances sexuelles non désirées».

La plaignante assure qu’elle a rencontré Weinstein à trois reprises, dans lesquelles il s’est livré à une inconduite sexuelle, aboutissant à un viol lors de leur dernière rencontre, ont noté des documents judiciaires déposés auprès de la Cour suprême de Manhattan.

Harvey Weinstein (Spencer Platt / .)

Le premier événement s’est produit après Weinstein a vendu sa société de production à Disney en 1993, lorsqu’il a invité la victime présumée à prendre un verre dans sa chambre de l’hôtel Peninsula Beverly Hills avant le dîner “pour célébrer sa nouvelle renommée et sa fortune”.

À un moment précis, Weinstein il s’est excusé et, lorsqu’il est revenu, «il ne portait qu’une robe et a exposé ses parties génitales à la plaignante avant qu’elle ne puisse dire quoi que ce soit», précise le texte.

Un autre événement similaire a eu lieu en 1994 à New York, affirme la femme, et des années plus tard, après avoir rétabli le contact en raison du “bon comportement” de Weinstein, il l’a convaincue de regarder un débat présidentiel en 2000 dans sa résidence de New York.