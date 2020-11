Les Plaths tentent de surmonter une division majeure de la famille alors qu’une nouvelle saison de Welcome to Plathville débutera le mardi 10 novembre sur TLC. L’interrogation de Micah et Moriah sur les règles strictes de leurs parents est arrivée au point qu’on leur a demandé de déménager, et dans un aperçu de PopCulture.com de la première de la saison, maman Kim et papa Barry Plath essaient de comprendre comment tenir leur famille “fracturée” ensemble.

Élevant leurs neuf enfants dans une ferme de 55 acres dans la région rurale de la Géorgie du Sud, Barry et Kim ont essayé d’élever leurs enfants sur leur «coin de paradis sur terre», mais ont récemment opéré un «changement massif» pour quitter leur ferme et s’installer dans un nouvelle maison au Caire, Géorgie. «Nous ne cherchions pas à déménager, nous recherchions une autre maison comme immeuble de placement, mais juste au moment où je suis entré dans cette maison, c’était tellement incroyable», dit Kim à propos du déménagement. “Nous en sommes tous tombés amoureux, en particulier les enfants.”

Bien que les Plath soient plus proches de la civilisation qu’auparavant, la famille n’a assoupli aucune de ses règles conservatrices. «À peu près les choses sont toujours les mêmes qu’à la ferme en termes de règles de notre famille», explique Kim. “Cela signifie pas de téléphone pour les enfants, des films supervisés, Internet supervisé, pas de médias sociaux, peu ou pas de sucre, des vêtements appropriés, pas de jeux vidéo et pas de musique rock dans la maison.”

«Malheureusement, tout le monde n’est pas d’accord avec nos règles», poursuit-elle, «donc la famille est en quelque sorte divisée maintenant en trois ménages différents». Micah et Moriah, 18 et 17 ans à l’époque, ont continué à «repousser les limites», partage Kim, alors que le public se souvient de leur répression contre les règles du téléphone et du sucre de leurs parents. “Et il était probable pour moi qu’ils pourraient semer des graines de rébellion et d’amertume chez les plus jeunes enfants, en particulier Isaac et Amber.”

Les choses ont empiré au point avec Micah et Moriah où leurs parents ont lancé un ultimatum – «s’ils ne pouvaient pas vivre avec nos règles, alors ils devaient déménager». Moriah n’a que 17 ans, mais vivre «juste en bas de la rue» de ses parents avec son frère contribue à atténuer leur anxiété. “Elle sait si elle a besoin de nous à tout moment, nous sommes là pour elle”, assure Kim. La vie par eux-mêmes ne sera pas aussi facile que le pensaient les deux enfants de Plath, car ils ont des responsabilités dans le monde réel comme payer leurs factures et travailler plusieurs emplois pour rester à flot, deux choses pour lesquelles ils estiment que leurs parents ne se sont pas préparés. pas du tout. Welcome to Plathville revient pour une nouvelle saison le mardi 10 novembre à 22 h HE sur TLC.