En 2012, un réalisateur émergent a surpris le public et les critiques avec un film intitulé Beasts of the Southern Wild (appelé A Wonderful Girl en espagnol). Cela a causé un grand impact de Le premier long métrage de Benh Zeitlin, a été nominé pour les Oscars 2013 dans quatre catégories. Pour la meilleure réalisation, le scénario le mieux adapté, le meilleur film et la meilleure actrice pour le jeune Quvenzhané Wallis. Il a fallu de nombreuses années à Zeitlin pour revenir avec un nouveau long métrage; Il s’agit de Wendy, dont nous parlerons ensuite (pas de spoilers).

Wendy est présente dans le programme de Festival de Sitges 2020 que dans Explica.co nous avons couvert tout au long de ses jours. Donc, cette deuxième fonctionnalité de Benh Zeitlin est très attendue. Et nous sommes confrontés au nouveau titre d’un cinéaste incroyable avec une version gratuite de l’histoire bien connue de Peter Pan. La mauvaise nouvelle est que Zeitlin n’atteint pas Wendy sa propre marque.

Bien sûr, il faut dire que ce film comporte des éléments très intéressants. L’accent mis sur la petite Wendy nous dit que le metteur en scène essaie de se différencier des nombreuses autres adaptations de l’histoire de James Matthew Barrie, qui a été écrite à l’origine comme une pièce de théâtre en 1904. D’autre part, la manipulation technique et tout La production de Wendy est vraiment incroyable. L’inconvénient, comme nous l’avons dit, est que cela ne lui suffit pas pour imiter la qualité du premier long métrage du réalisateur.

‘Wendy’, d’un conte fantastique à un non-sens

Idéalement, les films d’un réalisateur devraient se définir. Bien qu’il soit également vrai que certains réalisateurs ont une certaine marque caractéristique, qui pourrait être incluse comme style. Ce qui est délicat à ce sujet, c’est que vous pouvez tomber dans la répétition et la réitération d’éléments et de formules qui finissent par réduire les succès d’une bande. Cela se passe chez Wendy, qui malgré la création d’une atmosphère particulière et d’un univers fantastique qui surprend par sa proximité et, oui, sa ressemblance avec une fille merveilleuse, l’affecte plus que l’aide.

Toutes les faiblesses de Wendy n’ont pas à voir avec la note élevée que Zeitlin lui-même s’est fixée. Celui qui affecte le plus le résultat global est son histoire qui vers le milieu du film nous laisse étonné par ses décisions et aussi par ses diverses absurdités. Eh bien, cela devient étrangement abstrait et même indéchiffrable, mais pas dans le bon sens. Cela nous donne l’impression de ne pas respecter ses propres règles ou sa propre logique, qui sont d’autant plus valables dans les histoires fantastiques.

Ceux qui ne poussent pas

Vers la fin, les choses deviennent plus difficiles à mesure que Wendy essaie de laisser une sorte de morale qui à ce moment-là ne va pas du tout bien. Et, comme nous le savons, l’histoire originale de Peter Pan se concentre sur ce personnage particulier qui refuse de grandir et déteste le monde des adultes. Dans Wendy, cela est dépeint avec un grand mépris pour un groupe d’anciens qui étaient Lost Boys mais avaient des doutes et des inquiétudes pour l’avenir.

En outre, le célèbre Neverland est représenté comme une île avec un volcan qui «joue» avec les enfants et une étrange présence que Peter et les autres enfants appellent «Mère». Cet être, que plus qu’une métaphore est une créature qui habite les profondeurs et prend soin des plus petits. Mère méprise les adultes du lieu, c’est-à-dire ceux qui ont oublié d’être enfants et qui ont vieilli. Malgré ce qui précède, tout aboutit à une séquence qui nous rappellera Terrence Malick, mais qu’il ne trouve pas de bon endroit pour atterrir.

Il est à noter que les enfants acteurs sont incroyables, ils ont tous de bons moments. Le petit Devin France qui joue Wendy, ainsi que Yashua Mack, le garçon qui donne vie à Peter Pan, ils évoluent d’une manière extraordinaire. Le reste du casting est également très réussi, ainsi que les lieux et, comme nous l’avons dit, la production en général.

Ainsi, nous pouvons résumer que à Wendy, beaucoup de choses fonctionnent mais pas dans leur ensemble. C’est peut-être pourquoi cela ressemble à une histoire lâche avec de grands moments et une fin qui se termine lorsque notre intérêt pour ce monde fantastique prometteur a déjà diminué.

