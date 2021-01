Wendy Williams s’est précédemment séparée de son mari de plus de 20 ans, Kevin Hunter, en 2019. Leur séparation est survenue au milieu de rumeurs selon lesquelles Hunter avait trompé Williams au cours de leur mariage. Quant à la situation actuelle des deux, l’animatrice de l’émission-débat a récemment fait le point sur sa relation avec son ex-mari, avec qui elle partage un fils adulte, Kevin Hunter Jr., comme l’a rapporté The Blast.

Selon Williams, elle et Hunter sont dans une bonne situation aujourd’hui, car le couple parle même de temps en temps. Elle a dit le 14 janvier: “Il appelle de temps en temps. Je ne bloque pas son numéro, cependant – il est le père de mon fils.” Williams a également révélé que son ex avait assisté aux funérailles de sa mère après son décès à la fin de 2020. La vie de l’animatrice du talk-show, y compris sa relation avec Hunter, sera explorée dans son biopic à vie, Wendy Williams: The Movie, qui sortira le 30 janvier. Lors de la promotion du film, Williams a déclaré à PEOPLE que “ce n’était pas du tout difficile” de revenir sur sa vie pour le film.

“La vie que je vis en ce moment est ma meilleure vie, et je n’ai aucune culpabilité à dire ça. Je ne regrette pas d’avoir rencontré Kevin, je ne regrette pas d’être tombée amoureuse, je ne regrette pas de rester avec lui pendant tous les 25 ans, 21 d’entre eux se sont mariés », a expliqué Williams. “J’aime qui je suis, donc je n’ai aucun regret.” La personnalité de la télévision et Hunter se sont mariés à l’origine en novembre 1997. Ils ont accueilli leur seul enfant ensemble, Hunter Jr., en août 2000. En avril 2019, Williams a divorcé de Hunter après plus de 20 ans de mariage. La nouvelle de leur rupture est apparue en même temps qu’il était allégué que Hunter avait engendré un enfant avec sa maîtresse (Hunter a partagé une déclaration à PEOPLE concernant les allégations et a admis qu’il n’était “pas fier de mes récentes actions”). Le représentant de Williams a confirmé à PEOPLE que l’animatrice de l’émission-débat et son mari s’étaient séparés.

«Merci à tous d’avoir respecté la vie privée de la famille pendant cette période. Kevin soutient Wendy et ils travaillent ensemble à travers ce processus », a déclaré un représentant de Williams à PEOPLE dans un communiqué à l’époque. “Aucun commentaire supplémentaire ne sera fourni pour le moment.” Un représentant de The Wendy Williams Show a également publié une déclaration, qui disait: «Wendy et sa famille font partie de Debmar-Mercury depuis plus de 10 ans. Nous respectons leur vie privée concernant les questions personnelles. Comme toujours, nous restons déterminés à offrir une émission divertissante et d’actualité à nos téléspectateurs. »