Wendy Williams répond à ses fans après avoir exprimé leur inquiétude pour l’animatrice du talk-show après l’un de ses épisodes. Pendant le segment d’une heure, Williams a semblé plutôt désorienté, ce qui a amené les fans à croire que quelque chose ne va pas avec elle. Williams, cependant, a simplement dit qu’elle n’était tout simplement pas une «perfectionniste» quant aux raisons pour lesquelles les choses semblaient mal.

«Je viens ici tous les jours et j’essaie de faire de mon mieux pour vous. Je vous apprécie», a-t-elle commencé selon TVLine. «J’apprécie que tu regardes, mais même après toutes ces années, c’est toujours du travail et des efforts pour l’heure que je suis ici avec toi, tu sais? Je suppose que chaque jour n’est pas parfait, mais je ne suis pas un perfectionniste. Je ne suis pas parfait. ” Elle a ensuite ajouté: “J’adore vous divertir, vous savez? Et ce n’est pas facile. Ce n’est pas facile. Vous êtes une foule difficile.”

Le 23 octobre, Williams semblait différente pendant son émission. Au cours de son segment Hot Topics, elle semblait s’éloigner au milieu de ses phrases et semblait un peu perdue. Plus précisément, lorsqu’elle a commencé à parler du rappeur Rick Ross et de son dernier achat, elle a souvent fait une pause, ce qui a fait de longs et maladroits silences. Alors qu’elle continuait à la série, elle semblait plutôt distraite, et son producteur senior Norman Baker – à qui la caméra a tourné plusieurs fois – semblait faire tourner les choses pour elle, rendant évident pour la foule que quelque chose se passait.

Ce n’est un secret pour personne que Williams a beaucoup traité ces dernières années. Après avoir vécu un divorce public et l’avoir abordé dans son émission, elle a également lutté contre la toxicomanie au fil des ans, ce qu’elle a travaillé très dur pour mettre en place dans le passé. Cependant, en mai, Williams a noté que sa fatigue était due à la maladie de Grave – une maladie auto-immune dans laquelle la glande thyroïde surproduisait des hormones – et c’était la raison pour laquelle elle s’était éloignée de son émission.

Depuis que la pandémie est entrée en jeu, elle a enregistré depuis son domicile avant de retourner dans son studio de New York le 21 septembre avec un public en direct socialement éloigné. Avant son absence, elle a également pris une autre pause en 2019 après que des complications liées à sa santé aient conduit à un «temps significatif» à l’hôpital.

Même si elle s’occupe de sa santé, Williams a toujours apparemment été honnête et directe avec son public. Bien que l’on ne sache toujours pas ce qui s’est réellement passé, les fans la croient sur parole et ont confiance qu’elle va bien.