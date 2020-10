Wendy Williams n’a peut-être pas été sur The Masked Singer très longtemps, mais elle a certainement fait sa marque en tant que The Lips. Après avoir été démasquée et renvoyée chez elle après une seule représentation de “Native New Yorker” d’Odyssey dans l’épisode de mercredi de l’émission FOX, Williams a déclaré à Us Weekly qu’une partie d’elle était heureuse de ne plus avoir à garder le secret de son identité à ses proches. .

“Il y avait des larmes la nuit parce que c’est quelque chose d’effrayant que je ne ferais pas normalement et que je ne pouvais vraiment parler à personne”, a admis l’animatrice du Wendy Williams Show. “Mes parents m’appelaient, et je ne pouvais pas décrocher ou quoi que ce soit. Je pense qu’ils pensaient que j’avais fui le pays ou quelque chose comme ça. C’était tellement émouvant que ça m’a vraiment frappé la nuit!” Williams a ajouté qu’elle avait seulement dit à son manager ce qu’elle faisait. “C’était ça! C’était tellement difficile de garder un secret parce que c’était très excitant pour moi”, a-t-elle ajouté. “Nous ne pouvions pas sortir dîner ou sortir à LA ou quoi que ce soit, donc c’était juste pour nous asseoir et retourner à l’hôtel!”

Williams n’est certes pas une chanteuse, mais elle a été surprise de tromper certains juges même pendant un certain temps avec son identité. «Après avoir chanté une ligne, puis je ris. Je pensais que ça révélait», dit-elle. “J’étais vraiment rempli de joie.” Même l’hôte Nick Cannon “savait tout de suite” Williams était sous le masque de Lips. «Quand nous nous sommes assis, il a dit: ‘Je ne vais rien dire, mais je sais tout de suite qui tu es!’ Et il a dit qu’il ne pouvait pas croire que j’avais réussi ça! ” se souvient-elle, en plaisantant que ses chaussures rouges scintillantes correspondaient même à son costume.

Ce costume était plus qu’un simple moyen glamour de garder une identité secrète, c’était une «lutte» sérieuse à jouer, pesant «littéralement 50 livres». Voulant montrer ses longues jambes, Williams a déclaré que les accessoires de son costume étaient une production complète. “Nous aurions des essayages tous les jours, et ils devaient tenir le casque géant avec un harnais autour de mes jambes, c’était tellement lourd. Après avoir fait quelques ajustements, ça allait de mieux en mieux”, dit-elle. Même quand elle ne jouait pas, son identité était gardée secrète des autres membres de la distribution et de l’équipe avec un “masque géant, un bouclier” et une énorme capuche noire. “Je devais porter mes cheveux en queue de cheval pour que personne ne puisse voir si j’étais un homme ou une femme, blonde ou brune, donc je n’ai jamais vu personne!” S’exclama Williams.