Halloween 2020 peut sembler un peu différent des années passées en raison de précautions supplémentaires en réponse à la pandémie de coronavirus, mais cela n’empêche pas Wendy’s de préparer des célébrations vraiment fantasmagoriques. Cette année, la chaîne de restauration rapide bien-aimée offre non seulement une friandise gratuite à ses clients, mais lance également son tout premier événement «effrayant» d’Halloween.

Pour lancer les célébrations, Wendy’s mettra une gâterie dans le panier de toute goule dirigée vers leur Wendy’s local le soir de la veille de All Hallow (samedi 31 octobre) sous la forme d’un Frosty gratuit, le délectable gâterie glacée que tout le monde devient fou fini, avec achat. Pour conclure l’accord, les fans devront garder les yeux ouverts sur la page Twitter de Wendy, où la chaîne de restauration rapide partagera un tweet effrayant avec un coupon. Une fois que ce tweet apparaît comme par magie, cliquez simplement sur le lien et entrez votre adresse e-mail associée à votre application Wendy, et vous recevrez automatiquement une offre gratuite “Small Frosty with Purchase” dans votre application Wendy’s. Cet accord peut être utilisé jusqu’au dimanche 8 novembre.

Il est important de noter que le lien qui vous permettra de faire peur à l’accord n’est bon que pour le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre, ce qui signifie que les démons aimant Frosty voudront agir rapidement. Vous pouvez garder les yeux ouverts sur le compte Twitter de Wendy pour le tweet en cliquant ici. Si vous ne possédez pas encore l’application Wendy, vous voudrez également vous assurer de la télécharger pour utiliser la douce friandise d’Halloween.

Les amateurs de restauration rapide de la région de Los Angeles auront droit à quelque chose d’un petit plus. En plus de faire peur à un Frosty gratuit, ils pourront assister au drive-in immersif “Scare Thru” de Wendy. Se déroulant au restaurant South Gate – Wendy’s, 8810 S Garfield Avenue, South Gate, Californie 90280 – du jeudi 29 octobre au samedi, l’expérience au volant offre beaucoup de plaisir macabre alors que les participants seront traités de “frissons et des frissons avec un brouillard effrayant et des lumières inquiétantes. “

Selon la chaîne de restauration rapide, les fans entreront dans l’événement à travers “un chaudron bouillonnant géant” et seront emmenés dans un voyage “immersif” qui, à la manière de Wendy, se moquera des concurrents de la chaîne de restauration rapide alors que les fans s’écrasent un dîner. scène de fête organisée par le roi fou, rencontrez un clown effrayant et échappez aux griffes d’épouvantails effrayants et de lanternes de jack-o-lanternes obsédantes. Tout au long de l’expérience, des cadeaux aux consommateurs ajouteront au plaisir, les 5 000 premiers trucs ou friandises au volant rapporteront à la maison un livre «Boo».

Le service au volant immersif «Scare Thru» de Wendy est uniquement disponible au restaurant South Gate de la chaîne. Il se tient du jeudi au vendredi de 6h30 à 3h00 PST.