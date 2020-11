Wentworth Miller a partagé une triste nouvelle pour les fans qui espéraient une autre saison de Prison Break. Dimanche, l’acteur a révélé via Instagram qu’il ne jouerait plus jamais son personnage dans le drame de la prison, Michael Scofield. Miller, 48 ans, a juré de ne plus jamais jouer un personnage hétéro parce que «leurs histoires ont été racontées (et racontées)».

Le message de Miller était une réponse aux commentaires positifs qu’il a reçus en réponse à un article récent. “Merci. Je veux que vous sachiez que j’ai vu ça. Je vois les commentaires positifs et les DM (beaucoup d’entre eux en tout cas). Affectueux. Soutenant. Apprécié (par moi)”, a-t-il écrit. De l’autre côté de cette médaille cependant, il y a eu plusieurs réponses négatives, alors Miller a déclaré qu’il ne permettrait probablement pas aux utilisateurs d’Instagram de commenter ses futurs messages, car il ne veut pas que les jeunes fans LGBTQ + soient exposés à cette négativité.

“Je ne suis pas concerné par moi-même. Je ne peux pas être” victime d’intimidation “dans cet espace. J’ai trop de pouvoir.” Supprimer. Bloquer. Désactiver. ” Etc. », a écrit Miller. «Mais je prends au sérieux la possibilité que des enfants queer viennent ici, récemment sortis du placard ou explorent l’idée… Je ne veux pas qu’ils soient exposés à des taureaux…». Il a ajouté qu’il en avait “officiellement” fini avec Prison Break.

Miller a déclaré que sa décision n’avait rien à voir avec la “statique” sur les médias sociaux, bien que cela ait joué un petit rôle. La principale raison de cette décision est qu’il ne veut plus jouer un homme hétéro fictif parce que leurs histoires ont été racontées si souvent. “Donc, plus de Michael. Si vous étiez fan de la série, en espérant des saisons supplémentaires … Je comprends que c’est décevant. Je suis désolé”, a-t-il écrit. “Si vous êtes sexy et ennuyé parce que vous êtes tombé amoureux d’un homme hétéro fictif joué par un vrai gay … C’est votre travail.”

Les co-stars de Miller ont soutenu sa décision, y compris Sarah Wayne Callies. “Pour tous les fans, sachez ceci: le casting de la prison break est un espace homosexuel”, a écrit Callies, à côté d’une vieille photo avec Miller. «Nous sommes avec – et parmi – nos amis et notre famille dans la communauté LGBTQ + avec un soutien sans réserve pour leurs droits et leur travail artistique. Tout le temps. Toujours.

Prison Break a été diffusé pendant quatre saisons sur Fox de 2005 à 2009. Il a été suivi par le téléfilm The Final Break et la cinquième saison en 2016. Paul Scheuring a créé l’émission. Il mettait en vedette Miller dans le rôle de Michael Scofield, dont le frère Lincoln Burrows (Dominic Purcell) a été condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis, et Michael a élaboré un plan pour l’aider à s’échapper et à prouver son innocence. Il y a eu des rumeurs sur la reprise de la série, peut-être avec un tout nouveau casting, mais Fox a déclaré qu’il n’y avait pas de plans pour Prison Break en août 2019.