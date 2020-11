Tottenham est le nouveau leader de la Premier League – pendant quelques heures au moins – après avoir frappé tard dans West Brom.

Harry Kane est rentré chez lui au centre de Matt Doherty avec seulement deux minutes des 90 restantes aux Hawthorns dimanche.

Le 150e but du capitaine de l’Angleterre en Premier League – qui est intervenu trois jours seulement après avoir atteint la barre des 200 au total pour les Spurs en action en Ligue Europa en Bulgarie – envoie Tottenham un point d’avance au sommet, bien qu’ils pourraient rapidement être dépassés par Leicester ou Liverpool (ou les deux) plus tard cet après-midi.

Tottenham est désormais invaincu lors de ses sept derniers matchs en Premier League, ce qui laisse espérer que l’équipe de Jose Mourinho pourrait relever un véritable défi pour le titre cette saison.

Les Baggies au cœur brisé, quant à eux, sont toujours à la recherche de leur première victoire depuis leur promotion, ne récoltant que trois points à leurs huit premiers matches au milieu de rumeurs sur l’avenir du manager Slaven Bilic.

Tottenham hors de la première place

Le temps de Tottenham au sommet n’a pas duré longtemps, avec la victoire de Leicester sur les Wolves cet après-midi qui a propulsé les Foxes au sommet et fait passer les Spurs à la deuxième place.

La pénalité précoce de Jamie Vardy accordée après que Max Kilman a traité un centre de Dennis Praet a suffi à assurer une victoire 1-0 pour l’équipe de Brendan Rodgers au King Power Stadium.

L’écart entre les équipes n’est qu’un point, bien que Liverpool les dépassera tous les deux s’ils battent Manchester City à l’Etihad. Ce jeu démarre dans environ 20 minutes.

Un match nul pour les Reds – actuellement quatrième derrière Southampton – les laisserait troisième, derrière les Spurs pour la différence de buts.

Mourinho salue les qualités globales de Kane

Jose Mourinho n’est pas simplement satisfait du retour de buts impressionnant d’Harry Kane après que le skipper anglais ait réussi 150 en Premier League à The Hawthorns plus tôt cet après-midi.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, le patron des Spurs était impatient de souligner à quel point Kane – maintenant au même niveau que Michael Owen à la neuvième place sur la liste de tous les temps des meilleurs buteurs de Premier League – apporte à l’équipe.

“Quand vous consultez les statistiques relatives aux attaquants, je dis toujours que les statistiques devraient être le nombre de buts marqués par un attaquant et ce qu’il a fait pour son équipe dans les matches où il n’a pas marqué”, a déclaré Mourinho.

“Et beaucoup des attaquants de cette histoire montreront un nombre incroyable de buts qu’ils marquent, plus zéro.

«Harry Kane tu dois dire a autant de buts, autant de passes décisives, ce nombre de balles récupérées, ce nombre de duels gagnés.

“Ce nombre de balles qu’il a sauvé à son équipe dans un coup franc défensif. C’est Harry Kane. Ce sont des buts plus ceci et ceci et cela et cela.”

“Pour moi, ce n’est pas un but de plus ou un but de moins, c’est ce qu’il est en tant que joueur.”

Réaction de Kane

«C’était une bonne bataille. En seconde période, nous avons mieux joué que la première … ils (West Brom) défendaient pour leur vie », a déclaré Kane à Sky Sports.

«Il s’agissait d’obtenir cette percée et, heureusement, j’ai eu une petite tête pour faire le 150.

«Au fur et à mesure que le match s’ouvrait, nous nous sommes créés plus d’occasions, nous devions simplement continuer à persister et quand vous en frappez une avec quelques minutes de la fin, il s’agit de défendre cette avance – et heureusement, nous l’avons fait.

“Nous sommes ravis de trois points, nous sommes en tête du championnat et c’est ce que notre objectif était d’arriver dans ce match.”

Mourinho fait l’éloge de l’affichage de West Brom

Le patron des Spurs a déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match: “La performance de West Brom nous a fait jouer comme nous l’avons fait.”

Un autre jalon de Kane

Nous serions négligents de ne pas mentionner que c’était le 150e but de la carrière de Kane en Premier League – et ce qui est important!

La deuxième étape majeure franchie en quelques jours seulement après sa 200e frappe des Spurs contre Ludogorets en Bulgarie.

Kane, 27 ans, est le premier joueur de Tottenham à atteindre cette marque en Premier League.

Le premier passage des Spurs au sommet depuis août 2014 pourrait être de courte durée, Leicester et Liverpool étant tous deux capables de les dépasser cet après-midi, bien que les fans se délecteront sans aucun doute d’une série de sept matches sans défaite qui a inspiré un véritable espoir d’un titre. défi.

Temps plein – West Brom 0-1 Tottenham

L’en-tête tardif de Kane envoie Tottenham en tête de la Premier League!

CINQ minutes de temps supplémentaire signalées à The Hawthorns. Tottenham peut-il tenir?

1604843180

OBJECTIF! West Brom 0-1 Tottenham | Harry Kane 88 ‘

Les Spurs l’ont sûrement gagné tard!

Doherty fournit un centre brillant de la droite et Kane surveille parfaitement le vol de la balle, la rentrant à la maison avec Johnstone pris dans le no man’s land.

Objectif numéro 201 aux couleurs de Tottenham pour le capitaine anglais. Heartbreak pour West Brom.

85 minutes: C’est au tour de West Brom d’appliquer une pression tardive maintenant, mais ils sont incapables de créer une autre chance claire.

Les éperons reviennent rapidement à l’attaque…

82 minutes: West Brom invite tellement de pression maintenant avec son incapacité à conserver une possession.

Reguilon fait bien de choisir Vinicius, dont le tir bas est brillamment sauvé d’une main par Johnstone bas à sa droite.

Le gardien de but de West Brom semble avoir pris un coup dur pour effectuer cet arrêt tardif, mais il sera bien de continuer.

Kane aurait pu profiter du rebond, mais il était bien hors-jeu et le savait évidemment.