C’était la 150e frappe de la carrière de Kane en Premier League et il est le premier joueur de Tottenham à atteindre ce cap.

L’équipe de Jose Mourinho a maintenant disputé sept matches de haut niveau sans défaite et elle prend une mince avance d’un point au sommet, bien qu’elle pourrait rapidement être éliminée par Leicester ou Liverpool plus tard dimanche après-midi.

C’est la première fois que Tottenham dirige la Premier League depuis août 2014, tandis que West Brom reste sans victoire dans les trois derniers avec seulement trois points de ses huit premiers matches depuis sa promotion au milieu des spéculations sur l’avenir du manager Slaven Bilic.

Mourinho a donné à Gareth Bale le premier départ de la Ligue de son deuxième séjour au club aux côtés de Kane et Heung-min Son alors que les “ trois grands ” de Tottenham se sont finalement déchaînés tous ensemble dans les Midlands, bien que ce dernier soit coupable d’un échec inhabituellement flagrant dès le début. Il a été choisi à merveille par Tanguy Ndombele mais a hésité à lâcher prise et a permis à Semi Ajayi de revenir et de faire un blocage crucial.

West Brom – sans deux joueurs clés à Branislav Ivanovic et Matheus Pereira après qu’il ait été révélé avant le coup d’envoi que le duo avait été testé positif pour Covid-19 – a également gâché une forte opportunité car Karlan Grant était incapable de guider sa tête depuis un superbe Darnell Furlong livraison sur la cible.

Eric Dier a fait une intervention de la tête cruciale sous sa propre barre transversale avec Grant qui se cachait pour essayer de toucher la croix ébréchée de Callum Robinson alors que les Baggies résistaient à une certaine domination des Spurs avant d’appliquer eux-mêmes une grande partie de la pression de la première période.

Kyle Bartley et l’ancien milieu de terrain des Spurs Jake Livermore ont tous deux été renvoyés et les appels en sourdine pour une pénalité du banc de Tottenham ont été écartés alors que Kane – qui n’a pas fait appel lui-même – s’est mis au sol sous la pression de Livermore tout en essayant de rencontrer un centre de Ndombele. la droite.

Tottenham semblait parfois menaçant lors de la contre-attaque, mais un affichage nettement inférieur à la normale en première mi-temps a conduit Mourinho à couper une figure très animée sur la ligne de touche.

Les visiteurs ont été améliorés après la pause, bien que Dara O’Shea et Robinson aient tous deux fait des efforts pour West Brom avant que Kane ne voit un tir bloqué et que son centre pour le Bale par ailleurs calme a raté le pied du Gallois glissant de quelques centimètres.

Kane et Sergio Reguilon – de retour dans le onze de départ après avoir manqué le devoir de la Ligue Europa pour cause de maladie – ont eu d’autres demi-chances et Tottenham a subi un coup lorsque Ndombele a boité après une collision avec Bartley et a été remplacé par Giovani Lo Celso, qui a rapidement tiré large après Le tir de Reguilon avait été dévié sur son chemin.

West Brom a fourni un coup de semonce alors que Tottenham prenait le contrôle de la procédure, le joueur de Chelsea Conor Gallagher frôlant l’extérieur du poteau à 25 mètres après avoir pris le dessus sur Moussa Sissoko.

Lloris a ensuite été appelé à l’action pour empêcher la tête de Furlong d’entrer dans un coin et Grant a explosé au poteau arrière.

Kane a gaspillé un coup franc dans une position glorieuse alors que Mourinho envoyait sur Benfica Loanee Carlos Vinicius et Lucas Moura à la recherche d’un vainqueur, le premier marquant presque ses débuts en Premier League avec un but alors qu’il forçait le gardien de West Brom Sam Johnstone à devenir intelligent faible enregistrer.

L’incapacité des Baggies à conserver la possession a conduit à beaucoup de pression sur Tottenham tardivement et ils ont obtenu leur récompense à deux minutes de la fin lorsque Kane a parfaitement observé le vol du croisement de l’aile droite de Doherty avant de se diriger froidement sur Johnstone, qui a été pris dans le no man’s land.