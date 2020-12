Le centre du talisman du Palace a provoqué le premier but avant – après l’expulsion controversée de Matheus Pereira – lui et Benteke ont tous deux frappé deux fois en seconde période.

Après deux défaites et aucun but marqué, Roy Hodgson a mélangé le peloton en revenant pour affronter son ancien club. Zaha est revenu après avoir raté les matchs contre Burnley et Newcastle à la suite d’un test de coronavirus positif, tandis que Benteke a reçu son premier début de saison en Premier League et le capitaine Luka Milivojevic est revenu au milieu de terrain. Le rappel du Serbe a vu Cheikhou Kouyate tomber dans les quatre derniers avec l’absence de Scott Dann, tandis qu’Andros Townsend a été abandonné pour Jeffrey Schlupp après son spectacle encourageant contre Newcastle.

Le retour de Zaha a été le plus important, cependant, et cela s’est immédiatement manifesté. En l’espace de cinq minutes, le talisman du Palace avait coupé la barre de Sam Johnstone après un virage rapide dans la boîte, un tir à travers les arcs qui n’a pas été entendu. West Brom a été rattrapé par un coup franc intelligent de Milivojevic qui a laissé Zaha dans l’espace sur la droite quelques minutes plus tard, s’éloignant de Pereira a laissé le temps de livrer et de regarder le centre percé trouver le fond du filet via la tentative d’intervention de Darnell Furlong.

Après leur lutte désespérée pour les buts cette saison, l’équipe de Hodgson a pu pousser un soupir de soulagement en ouvrant le score tôt et a rapidement cherché à ajouter une seconde, Zaha tirant sur son pied gauche après avoir été retrouvé par Benteke.

Ce n’était pas un cas de Palace assis en arrière pour défendre leur rare avance, mais leur empressement à ajouter au décompte a conduit à une première mi-temps ouverte, Furlong faisant trembler la barre transversale de Vicente Guaita avec une tête de croix de Matt Phillips alors qu’il cherchait à expier son erreur antérieure.

La réponse de West Brom a été impressionnante, Phillips a également eu une chance alors qu’il dirigeait le centre de Pereira entre les mains de Guaita. Les arrières latéraux de Slaven Bilic ont causé des problèmes au Palace, et à la demi-heure, Furlong s’est glissé derrière Patrick van Aanholt et a ouvert l’espace pour le niveleur. Son premier centre a été bloqué par Gary Cahill, mais le deuxième, une réduction rapide, était parfaitement placé pour l’arrivée de Gallagher, permettant au prêté de Chelsea de balayer son deuxième but en autant de matchs.

Palace avait l’air secoué, mais a reçu un coup de pouce qui a changé la donne dans les minutes qui ont suivi le niveleur alors que Pereira a vu un carton jaune passer au rouge après que l’arbitre Paul Tierney ait jugé le meneur de jeu Baggies pour avoir expulsé Van Aanholt sous un défi du Néerlandais. C’était la décision la plus douce qui a saboté une première mi-temps divertissante et a pratiquement condamné West Brom à son sort.

Les joueurs de Hodgson ont accepté avec plaisir la décision, bien que Schlupp et Cahill aient bloqué les efforts tandis que Milivojevic et Eberechi Eze ont déployé des efforts larges.

Palace a commencé la seconde période avec un barrage sur le but des Baggies. Zaha a conduit et a vu son effort dévié derrière avant que Johnstone ne saute pour repousser la frappe de Van Aanholt et Benteke a vu son coup bloqué sur la ligne.

West Brom était assis serré et profond, frustrant tous les efforts et jetant leurs corps sur la ligne, jusqu’à ce que cette touche de classe dont Palace manquait si désespérément rende la défense remplie obsolète. Alors que Palace ne trouvait aucun moyen de passer au centre alors que le ballon était envoyé dans et hors de la ligne arrière de West Brom, James McArthur l’a transféré à Zaha, qui a pris deux touches pour se placer avant de boucler le ballon dans le coin le plus éloigné.

Les Eagles étaient maintenant dans leur groove et ont bientôt mis leurs hôtes à part une fois de plus, cette fois Eze a été celui qui a injecté un peu de vie dans les procédures, conduisant en avant et trouvant Schlupp qui a transformé le ballon au coin de la rue dans la course de Van Aanholt. L’arrière gauche du Palace a couru sur le ballon et, à partir de la signature, l’a retourné dans la voie de Benteke qui a acquiescé son premier but de la saison.

(Piscine via REUTERS)

Les sud-londoniens s’amusaient maintenant, le directeur adjoint Ray Lewington criant à Eze de conduire sur le West Brom en ruine à chaque fois qu’il montait sur le ballon. Il a répondu à l’appel à plusieurs reprises et a marqué le quatrième but en sautant entre les chemises à rayures bleues et blanches, a fait rebondir le ballon sur Benteke avant de réussir à le faire passer à Zaha qui a enterré son septième but de la saison – trois de plus que l’ensemble de la dernière campagne.

Palace attaquait West Brom maintenant, et n’ayant réussi que trois buts en 52 matchs avant aujourd’hui, Benteke avait du rattrapage à faire. Non content de l’un, le Belge a trouvé un espace tardif pour laisser tomber l’épaule et exploser dans le coin inférieur pour amener Palace à cinq, la première fois qu’ils l’ont fait loin de chez eux dans le premier vol.