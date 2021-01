Les Gunners renaissants chercheront à remporter trois victoires consécutives ce soir pour commencer 2021 sur une note positive à The Hawthorns.

Arsenal ressemblait à de véritables candidats à la relégation après leur pire début de saison depuis 1974, bien que l’équipe de Mikel Arteta ait commencé la reprise en suivant un triomphe le lendemain de Noël contre Chelsea avec une victoire à Brighton en milieu de semaine.

Ils seront considérés comme favoris pour maintenir cette course gagnante contre une équipe en difficulté de West Brom qui est actuellement 19e et à cinq points de la sécurité.

Bien que Sam Allardyce ait pu mener les Baggies à un point de surprise face aux dirigeants de Liverpool au cours de la période des fêtes, les lourdes défaites d’Aston Villa et de Leeds montrent qu’il y a énormément de travail à faire s’il veut organiser une autre évasion improbable de la relégation.

Les commentaires d’Allardyce avant Noël selon lesquels il considère Arsenal comme un rival pour la chute ne feront probablement qu’ajouter à la motivation des visiteurs ce soir.

Avec le coup d’envoi prévu à 20h GMT, restez à l’affût des dernières nouvelles de l’équipe, de la préparation des matchs et des mises à jour en direct avec le blog de Standard Sport ci-dessous.

Actualités West Brom vs Arsenal

Mises à jour en direct

Prédiction Sport Standard: West Brom 1-2 Arsenal

L’humilité des Baggies par Leeds a prouvé que l’équipe d’Allardyce pouvait être atteinte, et Arsenal sentira que trois autres points sont là pour les victoires consécutives suivantes.

Nouvelles de l’équipe West Brom

On s’attend à ce que Sam Allardyce fasse des changements. Le manager a remis en question l’engagement de ses joueurs face à Leeds et Filip Krovinovic, Matheus Pereira et Branislav Ivanovic pourraient revenir.

L’ancien arrière d’Arsenal Kieran Gibbs est un doute avec une blessure au quad après s’être retiré de l’échauffement en milieu de semaine et Jake Livermore sert le dernier match de son interdiction de trois matchs.

Actualités de l’équipe Arsenal

Bukayo Saka devrait être en forme pour Arsenal avec Mikel Arteta prêt pour un mal de tête de sélection. L’adolescent a été contraint de partir tard à Brighton, où Alexandre Lacazette a marqué sur le banc après avoir signalé un mal de dos.

La paire devrait être en forme pour commencer tandis que David Luiz et Willian (tous deux malades) peuvent être disponibles, mais Thomas Partey (cuisse) reste absent avec Gabriel (coronavirus) et Reiss Nelson a une blessure musculaire mineure.

Résultats face à face West Brom vs Arsenal

Dernière rencontre: West Brom 1-1 Arsenal (31/12/2018)

Comment regarder West Brom vs Arsenal

Chaîne TV: Le match de ce soir sera diffusé en direct sur BT Sport 1, avec une couverture à partir de 19h30.

Direct: Les abonnés de BT Sport peuvent regarder le match en ligne via le site Web de BT Sport ou l’application BT Sport via un smartphone, une tablette et un ordinateur portable.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

West Brom vs Arsenal est prévu pour un coup d’envoi à 20h GMT le samedi 2 janvier 2021.

Le match se déroulera à huis clos à The Hawthorns en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Bienvenue dans la couverture West Brom vs Arsenal

Bonjour et bienvenue dans la dernière couverture LIVE Premier League de Standard Sport.

L’attention ce soir est sur The Hawthorns, où Arsenal cherchera à poursuivre leur récente résurgence alors qu’ils tentent de remporter une troisième victoire consécutive contre West Brom en difficulté de Sam Allardyce.

Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles de l’équipe, la composition des matchs et les mises à jour en direct après le coup d’envoi à 20h GMT!