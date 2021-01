La saison 2020/21 a été difficile pour Arsenal au niveau national, avec une terrible course de forme soulevant la perspective réelle d’une bataille de relégation potentielle.

Mais l’équipe de Mikel Arteta s’est ralliée ces derniers temps, battant Chelsea et Brighton pour alléger la pression sur le manager.

Le prochain sur la liste d’Arsenal est un voyage pour affronter West Brom de Sam Allardyce, qui a suivi un beau match nul 1-1 à Liverpool en s’écrasant lors d’une défaite 5-0 à domicile contre Leeds.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

West Brom vs Arsenal est prévu pour un coup d’envoi à 20h GMT le samedi 2 janvier 2021.

Le match se déroulera à huis clos à The Hawthorns en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Comment regarder West Brom vs Arsenal

Chaîne TV: Le match sera diffusé sur BT Sport 1 avec une couverture à partir de 19h30.

Direct: Les abonnés de BT Sport peuvent regarder le match en ligne via le site Web de BT Sport ou l’application BT Sport via un smartphone, une tablette et un ordinateur portable.

Actualités de l’équipe West Brom vs Arsenal

Bukayo Saka devrait être apte pour Arsenal avec Arteta prêt pour un mal de tête de sélection. L’adolescent a été contraint de partir tard à Brighton où Alexandre Lacazette a marqué sur le banc après avoir signalé un mal de dos.

La paire devrait être en forme pour commencer tandis que David Luiz et Willian (tous deux malades) peuvent être disponibles, mais Thomas Partey (cuisse) reste absent avec Gabriel (coronavirus) et Reiss Nelson a une blessure musculaire mineure.

Équipe provisoire d’Arsenal: Leno, Runarsson, Bellerin, Maitland-Niles, Chambers, Luiz, Mari, Mustafi, Kolasinac, Tierney, Saka, Ceballos, Willock, Elneny, Xhaka, Smith Rowe, Willian, Pepe, Aubameyang, Lacazette, Martinelli, Nketiah , Balogun.

en relation

On s’attend à ce qu’Allardyce fasse des changements. Le manager a remis en question l’engagement de ses joueurs face à Leeds et Filip Krovinovic, Matheus Pereira et Branislav Ivanovic pourraient revenir.

Kieran Gibbs est un doute avec une blessure au quad après s’être retiré de l’échauffement avant la défaite de Leeds et Jake Livermore sert le dernier match de son interdiction de trois matchs.

L’équipe provisoire de West Brom: Johnstone, Button, Bond, Furlong, Gibbs, Ajayi, Ivanovic, Peltier, Kipre, O’Shea, Bartley, Phillips, Diangana, Pereira, Grosicki, Field, Harper, Krovinovic, Gallagher, Sawyers, Robinson, Austin , Grant, Edwards.

Prédiction West Brom vs Arsenal: victoire 2-1 à l’extérieur

L’humilité des Baggies par Leeds a prouvé que l’équipe d’Allardyce pouvait être atteinte, et Arsenal sentira que trois autres points sont là pour les victoires consécutives suivantes.

Résultats face à face West Brom vs Arsenal (H2H)

West Brom gagne: 4Arsenal gagne: 16Tirages: 4Dernière rencontre: West Brom 1-1 Arsenal (31/12/2018)

West Brom vs Arsenal cotes et pronostics

West Brom gagne: 5/1 Tirage: 16/5 Victoire à l’Arsenal: 4/6 Plus de 3,5 buts: 11/4

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multiple en Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Nous pouvons gagner une commission sur certains des liens de cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus aident à financer le journalisme dans The Evening Standard.