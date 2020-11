Une quatrième victoire de la saison en championnat à l’extérieur déjà pour la cinquième équipe de Jose Mourinho les verrait se hisser au sommet du tableau avant que Liverpool et Leicester ne jouent plus tard dans la journée.

Tottenham est invaincu lors de ses six derniers matchs en Premier League alors que Gareth Bale a inscrit un but gagnant contre Brighton le week-end dernier, tandis que leur campagne en Ligue Europa est maintenant de retour après une victoire 3-1 sur Ludogorets jeudi.

Harry Kane a marqué son 200e but des Spurs lors de ce match en Bulgarie et aura sans aucun doute envie de retrouver son nom sur la feuille de match contre une équipe en difficulté de West Brom qui occupe actuellement la 18e place.

Les Baggies sont toujours à la recherche de leur première victoire depuis leur promotion, ne récoltant que trois nuls lors de leurs sept premiers matches au milieu de rumeurs sur l’avenir du manager Slaven Bilic.

Une lourde défaite aujourd’hui à l’approche de la dernière pause internationale pourrait laisser le conseil d’administration de West Brom avec une décision difficile à prendre.

Suivez toutes les étapes de préparation et de match EN DIRECT ci-dessous…

Points clés

Heure de coup d’envoi: 12h GMTVenue: The HawthornsTV channel: BT Sport Box OfficePrediction: West Brom 0-2 Tottenham

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604825625

Bonjour et bienvenue à la couverture EN DIRECT de Standard Sport du coup d’envoi de la Premier League dimanche entre West Brom et Tottenham!

Les Spurs, cinquième, peuvent (au moins temporairement) monter en tête avec une autre victoire aujourd’hui, Liverpool et Leicester n’étant en action que plus tard dans la journée.

Tottenham est en bonne place pour le moment, invaincu en six matches dans l’élite et avec sa campagne de Ligue Europa de retour sur les rails grâce en partie au 200e but des Spurs de Harry Kane contre Ludogorets en Bulgarie.

(Soirée Standard)

En revanche, West Brom n’a pas encore gagné depuis sa promotion, récoltant seulement trois points lors de ses sept premiers matches en 2020/21.

Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant une relation de plus en plus tendue entre le conseil d’administration du club et le manager Slaven Bilic, et vous devez penser qu’une grosse perte avant la trêve internationale pourrait avoir des ramifications pour l’avenir du Croate au club.

Nous avons Dan Kilpatrick présent à The Hawthorns aujourd’hui, alors restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles de l’équipe, la préparation des matchs et l’action en direct …