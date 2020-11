Après des victoires acharnées sur Burnley et Brighton, les Spurs devanceront Leicester City et Liverpool, qui joueront plus tard dimanche, pendant au moins quelques heures avec trois points.

Les Baggies sont toujours à la recherche de leur première victoire de la campagne, récoltant trois points sur leurs sept premiers matchs, et n’ont pas montré beaucoup de combat contre Fulham lundi.

(Soirée Standard)

West Brom vs Tottenham est prévu pour un coup d’envoi à midi le dimanche 8 novembre 2020.

Le match devrait être joué à huis clos aux Hawthorns en raison des directives du gouvernement concernant le coronavirus.

West Brom vs Tottenham est disponible pour regarder sur BT Sport Box Office, au coût de 14,95 £.

Le patron de West Brom, Slaven Bilic, n’a aucun nouveau problème de blessure.

Dara O’Shea est en lice pour revenir sur la ligne arrière après s’être remis d’un problème de cheville, bien qu’il n’ait pas joué depuis un mois pour les Baggies, le défenseur de la République d’Irlande pourrait ne pas commencer.

Les absents de longue date Sam Field (genou) et l’attaquant Hal Robson-Kanu (bras cassé) manqueront une fois de plus.

Tottenham devrait avoir Sergio Reguilon de retour de maladie après avoir raté le choc de la Ligue Europa avec Ludogorets.

Erik Lamela (Achille) et Serge Aurier (knock) ont également manqué et seul ce dernier sera en lice aux Hawthorns.

Le patron Jose Mourinho a effectué six changements en Bulgarie et il devrait revenir dans son équipe de premier choix.

Transferts d’été Tottenham 2020

Signé: Gareth Bale

De: Real Madrid, prêt

Vers l’avant

Tottenham Hotspur FC via . I

Signé: Carlos Vinicius

De: Benfica, prêt

Le buteur

Tottenham Hotspur FC via .

Signé: Sergio Reguilon

De: Real Madrid, 25 millions de livres sterling

Laisser derriere

Tottenham Hotspur FC via . I

Signé: Matt Doherty

À partir de: Wolves, 15 millions de livres sterling

Défenseur

Tottenham Hotspur FC via . I

Signé: Pierre-Emile Hojbjerg

De: Southampton, 15 millions de livres sterling

Milieu de terrain

Tottenham Hotspur FC via .

Signé: Joe Hart

Agent libre

gardien de but

Tottenham Hotspur FC via . I

Signé: Joe Rodon

Swansea

Défenseur

.

Vendu: Kyle Walker-Peters

À Southampton, 12 millions de livres sterling

Tottenham Hotspur FC via . I

Prêté: Troy Parrott

À Millwall

Tottenham Hotspur FC via . I

Prêté: Oliver Skipp

À Norwich

Tottenham Hotspur FC via . I

Prêté: Ryan Sessegnon

Vers Hoffenheim

.

Prêté: Juan Foyth

Vers Villarreal

Tottenham Hotspur FC via . I

Prédiction: West Brom 0-2 Tottenham

Les Baggies sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison de la ligue et ont été terribles contre leurs compatriotes Fulham la dernière fois. Les Spurs semblent plus solides ces derniers temps et la perspective de monter en tête du classement devrait être une impulsion suffisante pour remporter la victoire.

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

West Brom a remporté la dernière rencontre entre les deux équipes, en mai 2018, mais c’était leur premier triomphe en trois ans.

Les Spurs battent le record avec 56 victoires à 54, avec 36 nuls.

West Brom gagne: 11 / 2Tirage: 17 / 5Tottenham gagne: 1/2

Nous pouvons gagner une commission sur certains des liens de cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus aident à financer le journalisme dans The Evening Standard.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: Min £ 10 Same Game Multi pari sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.