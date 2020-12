W

Est Ham a été laissé à la rue des occasions manquées alors que Manchester United se battait à nouveau par derrière pour gagner à l’extérieur en Premier League.

Les Hammers de David Moyes valaient bien leur avance 1-0 à la mi-temps, avec un United abject chanceux d’être toujours dans le match après une performance apathique avec Bruno Fernandes et Marcus Rashford sur le banc.

Mais le duo United a été engagé à la mi-temps et, comme Edinson Cavani à Southampton le week-end dernier, a contribué à inspirer un retour en seconde période pour Ole Gunnar Solskjaer.

Fernandes a rattrapé Paul Pogba pour un superbe égaliseur après 65 minutes, avec le vainqueur de la Coupe du monde au curling à domicile – mais le patron de West Ham, Moyes, était furieux car il sentait que le dégagement de Dean Henderson pendant la phase de préparation avait initialement disparu.

VAR a vérifié le but, mais sans moyen réaliste de décider si la balle haute était en jeu ou non, le but était resté – et West Ham s’est fané.

United était bientôt en tête alors que Mason Greenwood marquait un autre superbe but pour United, retombant une passe d’Alex Telles dans la surface avant de terminer cliniquement bas à 68 minutes.

Rashford a rapidement raté une chance de porter le score à 3-1 en frappant le poteau lorsqu’il a été mis sans faute, mais il a fait amende honorable peu de temps après, alors que Juan Mata – à la place d’Anthony Martial blessé – a ouvert la défense de West Ham avec un ballon en profondeur. pour l’attaquant, qui a ébranlé Lukasz Fabianski.

