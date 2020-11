Angelo Ogbonna et Jarrod Bowen étaient tous les deux sur la bonne voie pour l’équipe de David Moyes, qui a riposté après un égaliseur dévié de Jack Grealish et a eu la chance qu’Ollie Watkins ait écrasé une pénalité tardive contre la barre transversale avant de voir un effort de temps d’arrêt exclu pour hors-jeu dans un rencontre animée lundi soir.

Les hôtes – stimulés par le retour de l’attaquant clé Michail Antonio à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers – n’auraient pas pu prendre un meilleur départ, avec Ogbonna dominant dans un coin pour rentrer à la maison avec le but le plus rapide de West Ham en Premier League depuis novembre 2016 avec seulement une minute et 50. secondes sur l’horloge.

Cependant, ils n’ont pas réussi à avancer à partir de là, Villa se remettant d’un début endormi alors que l’effort de Trezeguet était largement dévié, Ezri Konsa s’est dirigé et Conor Hourihane – pour le blessé Ross Barkley – a vu un coup franc poussé autour du poteau par Lukasz. Fabianski.

L’égalisation est intervenue après 25 minutes, lorsque Grealish – calme sur le flanc – a dérivé à l’intérieur et a vu un tir plein d’espoir prendre une énorme déviation sur Ogbonna en entrant.

Villa a largement contrôlé le tempo de la première mi-temps par la suite, Watkins tirant largement après un mouvement de passe accrocheur et Hourihane bouclant un autre coup franc du pied gauche dans le filet latéral.

Peu impressionné par cette baisse au premier semestre, Moyes a effectué deux changements à la pause alors que les inefficaces Antonio et Arthur Masuaku ont été remplacés respectivement par Sébastien Haller et Said Benrahma.

Et en 30 secondes, cette intervention a porté ses fruits, avec l’ancien ailier de Brentford traversant pour Bowen pour rattraper Villa froide une fois de plus et se diriger pour restaurer l’avance de West Ham.

Les visiteurs ont tenté de riposter immédiatement lorsque Grealish a attaqué John McGinn pour une frappe basse qui a été bloquée par Aaron Cresswell.

Les esprits ont explosé après une faute sur Grealish qui a amené des cartons jaunes pour Pablo Fornals et un entraîneur de chaque côté, y compris l’assistant de Villa John Terry.