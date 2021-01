Haller n’a réussi que 10 buts en Premier League pour West Ham après avoir été signé par Manuel Pellegrini et marque un autre échec de recrutement de la part du Chilien.

Cependant, Moyes dit que les Hammers ne sont pas tout à fait en mesure de faire venir quiconque rapidement.

“Une chose que vous devez faire en tant que manager, vous devez vous assurer que vous avez des espaces pour attirer les gens”, a déclaré Moyes. «Si vous n’avez pas d’espace, tout ce que vous faites est de rassembler des joueurs et cela devient plus difficile.

“Donc, une partie du travail consiste à créer de la place pour cela, nous avons maintenant créé de la place dans laquelle nous pouvons amener les joueurs. Sommes-nous prêts pour cela? Non, pas vraiment. Mais nous continuerons et nous ferons ce que nous pouvons et nous essaierons de faire venir ce que nous pensons être les bons joueurs. “

L’ancien manager d’Everton a excellé dans le département de recrutement depuis son retour à West Ham. Jarrod Bowen et Tomas Soucek, qui sont arrivés dans son premier mois de retour au club il y a un an, ont été des ajouts fantastiques, tandis que Vladimir Coufal a fait un début de vie en Premier League depuis son arrivée plus tôt cette saison.

Haller n’a jamais intégré le système écossais au stade de Londres et a eu du mal à remplir les bottes d’Antonio lors du récent passage de ce dernier sur la touche.

West Ham a été surpris par l’approche de l’Ajax mais n’a pas pu refuser la chance d’obtenir une sorte de retour sur Haller lorsque l’offre s’est présentée.

“La situation de Seb Haller était simplement que nous avions une offre, nous ne nous y attendions pas”, a déclaré Moyes. “Nous n’avions pas prévu de perdre cette fenêtre à Seb. Il a fait du bon travail pour nous, il a gagné quelques matchs récemment avec ses buts, alors nous lui souhaitons bonne chance.

“Je pense que c’est une très bonne décision pour lui d’aller à Ajax et c’était peut-être quelque chose que si nous n’avions pas accepté cette offre maintenant, peut-être que nous ne l’aurions pas eue plus tard, alors nous avons juste pensé que c’était la bonne chose à faire. Mais ce n’était certainement pas prévu. “

Si les fonds sont disponibles, Moyes cherchera également à ajouter un arrière gauche à son équipe ce mois-ci après la chirurgie du genou d’Arthur Masuaku. Les Hammers ont regardé Rico Henry de Brentford.