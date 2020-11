Les Hammers ont remporté des victoires impressionnantes et inattendues sur les Wolves et Leicester avant de prendre un point à la fois à Tottenham et à Manchester City.

Sous l’ancien patron d’Everton, dont la décision de passer à trois arrière a déclenché leur reprise de forme, les Hammers semblent être confortablement à l’écart d’une relégation cette saison, et Fornals dit qu’il n’y a aucune raison pour laquelle ils ne devraient pas chercher à faire pression. Lieux européens.

“Je pense que nous avons fait un pas en avant, en combattant avec des équipes incroyables lors des derniers matchs et pour cette raison, nous sommes dans une position confortable, mais nous avons suffisamment de qualité et de conviction pour continuer à monter dans le classement”, a déclaré Fornals.

en relation

«Quand j’ai joué à Villarreal, lors de ma première saison là-bas, nous nous sommes qualifiés pour l’UEFA Europa League et c’est une sensation incroyable de jouer dans une compétition européenne et d’essayer de se battre pour des trophées, alors bien sûr, après les dernières années que nous avons eues, nous devons d’abord atteindre 40 points le plus tôt possible, mais après cela, nous devons rêver.

«Nous devons continuer à rêver, continuer à nous battre et à travailler comme nous le faisons, nous pouvons arriver en bonne position à la fin de la saison.

Bien qu’il ait manqué quelques chances en or cette saison, Fornals est en pleine forme. Jouant à gauche d’un trois avant, avec Arthur Masuaku et Aaron Cresswell derrière lui, l’Espagnol a le permis d’errer et de causer des problèmes dans divers domaines à l’avenir, ce qu’il apprécie.

“Je me sens plus à l’aise car, avec Arthur et Cressy jouant sur le côté gauche, je peux aller un peu au milieu”, a déclaré Fornals au site Web du club. «C’est une position étrange à expliquer parce que parfois je défends comme un ailier, d’autres fois je suis avec l’attaquant et d’autres fois je suis au milieu de terrain – cela dépend du déroulement du match et de la façon dont le boss pense. nous pouvons blesser davantage l’autre équipe. Cela dépend de beaucoup de choses.

«Tant avant que pendant le match, le manager change de position et parfois nous jouons 2-1-2 ou d’autres fois je joue large. Cela dépend de la manière dont le boss et les entraîneurs regardent le match. Ils essaient de former une nouvelle équipe compétitive et je pense qu’ils le font.

Après être entrés dans la trêve internationale avec une victoire serrée sur leurs rivaux londoniens Fulham, les Hammers reprennent leur campagne de Premier League à Sheffield United dimanche.