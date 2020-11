ré

avid Moyes dit que West Ham peut enfin commencer à chercher la table après deux ans de relégation.

La victoire des Hammers à Sheffield United, qui a rapporté des victoires consécutives et des draps propres de chaque côté de la trêve internationale, a propulsé les Hammers à la huitième place du tableau de la Premier League.

L’équipe de Moyes joue avec une confiance et une stabilité retrouvées après être passée à l’arrière trois et l’ancien manager de Manchester United et d’Everton a crédité l’équipe pour avoir adhéré à ses plans et changé leur fortune.

“Nos garçons en ce moment jouent avec beaucoup de confiance et heureusement, nous avons remporté une autre victoire aujourd’hui”, a déclaré Moyes à Sky Sports.

“J’espère que nous pourrons jouer encore mieux. Le huitième est génial pour le moment, j’espère que nous pourrons regarder vers le haut et non vers le bas comme nous l’avons fait trop souvent.”

“Nous n’allons pas nous laisser emporter, mais dans le vestiaire, il y a un bon esprit – nous avons changé beaucoup de choses dans les coulisses et les joueurs y adhèrent.

“Nous devons nous assurer que les joueurs apprécient leur travail et leur travail qui nous aidera dans les jeux.”

