avid Moyes a suggéré que West Ham devrait peut-être prendre une feuille du livre de Pep Guardiola et déployer un faux neuf s’ils sont laissés à court cette saison.

West Ham se rendra à Stockport lors de la FA Cup lundi, où Antonio pourrait commencer pour la première fois depuis sa dernière blessure, bien que Moyes ne veuille pas risquer son talisman contre l’opposition de la Ligue nationale.

Andriy Yarmolenko et Said Benrahma ont été considérés comme d’autres options au milieu et, tout comme Guardiola a déployé le milieu de terrain Kevin de Bruyne dans un rôle similaire lors de la victoire de Manchester City sur Chelsea récemment, Moyes a suggéré qu’il pourrait emboîter le pas.

Lorsqu’on lui a demandé si West Ham pouvait faire face uniquement à Antonio pendant une longue période, Moyes a déclaré: «À moins que vous ne fassiez ce que fait Man City, jouez sans le numéro neuf et vous jouez encore mieux que vous n’avez jamais joué auparavant.

“Vous vous retrouvez dans une situation, vous jouez avec un faux neuf et vous pouvez le faire. Vous devez commencer à être créatif et certainement Pep l’a été avec ce qu’il a fait à Man City, et qui sait si nous n’avons personne, nous devra commencer à faire preuve de créativité ici. “

Pour la première fois depuis quelques saisons, les Hammers entrent dans le troisième tour de la Coupe assis plutôt confortablement en Premier League. L’équipe de Moyes est à trois points de Southampton en sixième et lorsqu’on lui a demandé s’il préférait terminer dans ces six premières places ou soulever la FA Cup cette saison, Moyes a déclaré: «Si vous êtes une des six premières équipes de Premier League, la meilleure ligue de le monde, cela montre de la cohérence et ne signifie pas simplement se présenter à un match et le faire.

“Donc, terminer parmi les six premiers de la Premier League serait le meilleur pour moi.

“Mais être un vainqueur de la FA Cup et gagner des trophées dans ce pays est incroyablement difficile avec le niveau de compétition, donc je ne pense pas qu’il y ait un plus que l’autre mais il y a des raisons de suivre des voies différentes.

“J’adorerais penser que nous pouvons nous battre pour les six premiers, il est peut-être trop tôt pour nous en approcher, alors je donnerai toutes les chances à la Coupe. Je ne connais aucun manager qui participe aux compétitions de coupe avec j’espère qu’ils ne gagneront pas et n’atteindront pas la finale. “