Les Hammers n’ont pas encore battu Brighton lors des sept tentatives depuis leur retour en Premier League, et étant donné l’équipe envoyée par Moyes, vous vous demanderiez s’il était trop préoccupé par le changement de cette statistique.

La nécessité de faire tourner les joueurs à travers ce programme festif chargé est claire et compréhensible. Mais avec des options comme Manuel Laznini et Said Benrahma assez fraîches, le choix de commencer Mark Noble au No10 a soulevé un ou deux sourcils dans l’est de Londres.

Sans le rythme de Michail Antonio – assis dans une boîte avec juste un déjeuner à emporter pour la compagnie – en tête de la ligne, la combinaison de la première moitié de Noble et Sébastien Haller n’allait guère causer de maux de tête.

Moyes a agi avec deux changements à la mi-temps – renvoyant Lanzini et Andriy Yarmolenko pour Noble et Jarrod Bowen, qui avaient eux aussi eu du mal à causer des problèmes aux visiteurs. C’était une surprise Moyes a attendu si longtemps en vérité.

Les deux changements ont eu l’effet escompté. Mais après les sorties de Lanzini ces dernières semaines et avec la décision de donner une pause à Pablo Fornals, beaucoup se sont demandé pourquoi l’Argentin n’avait pas obtenu le feu vert dès le départ.

Cela pourrait être considéré comme un triomphe pour Moyes d’avoir repéré le problème et de le résoudre à la pause, même si c’était un changement évident à faire après une première mi-temps aussi turgescente. Brighton n’avait guère été brillante eux-mêmes, mais leurs hôtes, qui manquaient de toute sorte d’énergie ou d’étincelle au cours des 45 premières minutes, avaient simplement laissé les chances de prendre l’avantage.

West Ham a finalement été déterré par Tomas Soucek, toujours fiable dans un coin, mais le point masquera une mauvaise performance et peut être considéré comme une évasion chanceuse. Le grand espoir pour West Ham est que les erreurs commises en première mi-temps ne seront pas répétées par Moyes à l’avenir.

Le Lanzini de l’ancien émergeant

Après avoir quitté le banc avec un tel effet contre Crystal Palace la dernière fois que West Ham était à la maison, Moyes s’est tourné vers Lanzini pour transformer une terrible première mi-temps ici.

Le milieu de terrain a fait exactement cela. Après avoir remplacé Mark Noble dans le rôle n ° 10, Lanzini a accéléré le rythme de toute l’équipe avec un mouvement intelligent et des passes brusques qui manquaient si cruellement à West Ham en première mi-temps. Sa rapidité de réflexion a marqué le but de Ben Johnson.

Après près de deux ans de problèmes de blessures et d’être en marge de l’équipe, il y a des signes que les Laznini d’autrefois commencent à revenir.

Son défunt niveleur à Tottenham restera dans les mémoires, mais la performance ici et contre Palace est probablement plus encourageante pour Moyes.

Un clou dans le cercueil Noble?

Il va sans dire que Mark Noble a été un serviteur incroyable pour West Ham.

Sa réputation et son bilan pour le club signifient que les managers ces dernières années ont souvent eu du mal à décider de déplacer ou non le capitaine de West Ham en marge. Moyes semblait avoir réussi cette saison, avec le duo déchaîné de Tomas Soucek et Declan Rice brillant pour la plupart.

Moyes a déclaré à quelques reprises que Noble avait encore un grand rôle à jouer cette saison et qu’il n’entretiendrait pas l’idée de passer le poste de capitaine à Rice de façon permanente.

Mais la performance de Noble en première mi-temps contre Brighton vous laisse vous demander quand nous verrons le joueur de 33 ans recommencer un match de Premier League.

Il s’est vu confier un travail inconfortable en étant déployé en tant que No10 derrière un attaquant ciblé avec les Hammers essayant de jouer à la pause, mais Noble a ralenti presque toutes les attaques de la première mi-temps et était à juste titre accro à la mi-temps.

